"دولي الجوجيتسو" يشيد خلال الكونجرس العالمي بإنجازات الاتحاد الآسيوي برئاسة الهاشمي

بانكوك في 4 نوفمبر/وام/ وجّه الاتحاد الدولي للجوجيتسو الشكر إلى الاتحاد الآسيوي للعبة برئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، تقديراً للبرامج الرائدة والنجاحات المتوالية التي تحققها اللعبة في القارة الآسيوية، على مستوى نشر وتطوير اللعبة ، وتنظيم البطولات وصناعة الأبطال، وتطبيق البرامج والمبادرات الملهمة ، إضافة إلى اعتماد المجلس الأولمبي الآسيوي للعبة في دوراته للكبار والشباب كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجوجيتسو (الكونجرس الدولي)، الذي عُقد اليوم في العاصمة التايلاندية (بانكوك) على هامش بطولة العالم التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر لجميع الفئات (بنين وبنات رجال وسيدات).

وشهد الكونجرس العالمي مشاركة واسعة من الاتحادات القارية والوطنية ونقاشات موسعة حول مستقبل اللعبة واستراتيجيات تطويرها على المستويين الفني والتنظيمي.

حضر الاجتماع سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ممثلاً عن الاتحاد الإماراتي، إلى جانب فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي الآسيوي للجوجيتسو، الذي شارك ممثلاً عن سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والاسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

وألقى الشامسي كلمة استعرض فيها أبرز ملامح التطور في مشهد الجوجيتسو الآسيوي خلال العام الجاري وأكد أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة الجوجيتسو الآسيوية في ظل مبادرات ومتابعة ، سعادة عبدالمنعم الهاشمي، التي أسهمت في ترسيخ حضور اللعبة وتوسيع انتشارها في مختلف الدول الآسيوية، مشيراً إلى أن العام الحالي شهد زيادة مطردة بنسبة 30 % في عدد اللاعبين والدول بالبطولات الاسيوية مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب نمو غير مسبوق في البطولات الإقليمية بلغ 70 ٪؜ في بطولات المناطق.

وأوضح أن الاتحاد الآسيوي ركّز على تعزيز الجوانب التعليمية والتطويرية من خلال تنظيم برامج متخصصة في مكافحة المنشطات، والصحة النفسية، وحماية الرياضيين، وتطوير الحكام والمدربين، إضافة إلى تأسيس 10 لجان جديدة ضمن هيكل الاتحاد لتعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية.

وأشار الشامسي إلى استضافة الاتحاد الآسيوي في ديسمبر الماضي لبرنامج التطوير التابع للمجلس الأولمبي الآسيوي بمشاركة 130 حكماً ومدرباً من 31 دولة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو، التي تمثل نموذجاً للتعاون بين القارات.

وأكد أن الاتحاد يواصل استعداداته لتنظيم مجموعة من البطولات القارية الكبرى عام 2026، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، والألعاب الشاطئية في الصين، والألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في المنلكة العربية السعودية.

وقال الشامسي:" إن ما تحقق من إنجازات في عام 2025 كان ثمرة العمل المشترك والتعاون بين الاتحادات الوطنية واللاعبين والمدربين في القارة الآسيوية، ونحن ماضون نحو مستقبل أكثر إشراقاً للجوجيتسو في آسيا والعالم، مستندين إلى قيم الوحدة والاحترام والتميز”.

من جانبه، أكد بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن الاتحاد الدولي يسعى إلى تعزيز وحدة مجتمع الجوجيتسو العالمي وتنسيق الجهود بين الاتحادات القارية لتحقيق رؤية موحدة للنهوض باللعبة.

وقال: "إن الاتحاد الدولي يعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير الجوجيتسو، تركز على توسيع الحضور الإعلامي وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك إدخال الذكاء الاصطناعي القادر على التواصل ب60 لغة، لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتوسيع قاعدة المعرفة حول اللعبة عالمياً”.

وأضاف أن الكونجرس الدولي ناقش ترسيخ مبادئ الشفافية والحَوكمة الرشيدة من خلال التدقيق المالي وانتخاب مجلس إدارة جديد يضم عناصر شبابية ونسائية من مجتمع اللاعبين.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي أن الجوجيتسو تواصل ترسيخ مكانتها عالمياً، بعد إدراجها في الألعاب العالمية، ودورات المجلس الأولمبي الآسيوي، وألعاب الفنون القتالية، والألعاب الشاطئية، إضافة إلى توسيع شراكاتها مع الاتحادات متعددة الرياضات مثل الاتحاد الدولي للجامعات (FISU) والألعاب الماسترز.

وفي السياق ذاته، أوضح خواكيم ثومفارت، المدير العام للاتحاد الدولي، أن الاتحاد يضع ضمن أولوياته الانفتاح على جميع مكونات مجتمع الجوجيتسو العالمي، خصوصاً اللاعبين المشاركين في البطولات المستقلة في الولايات المتحدة والبرازيل، سعياً إلى دمجهم في المنظومة الرسمية للاتحاد، مع الالتزام بأعلى معايير النزاهة ومكافحة المنشطات وحماية الرياضيين.

وأشار ثومفارت إلى أن الاتحاد الدولي يضم حالياً أكثر من 130 دولة عضواً من مختلف القارات، بعد انضمام غوام وأستراليا ونيوزيلندا، ما يعكس الانتشار العالمي المتزايد للجوجيتسو، ويؤكد مكانتها بوصفها إحدى أسرع الرياضات القتالية نمواً في العالم.