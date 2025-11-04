"دبي القابضة" و"بالانتير" تطلقان شركة "إيثر" لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي

دبي في 4 نوفمبر/وام/ أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تمتد استثماراتها إلى أكثر من 30 دولة، وشركة "بالانتير تكنولوجيز"، الرائدة عالمياً في تطوير منصات الذكاء الاصطناعي التشغيلي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لإطلاق شركة جديدة تحمل اسم "إيثر" – تعد الأولى من نوعها لـــ "بالانتير" في دولة الإمارات.

وقع الاتفاقية في دبي بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية .. كلٌّ من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة، ونوم بيرسكي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير ".

يأتي إطلاق "إيثر" تتويجاً لـ 18 شهراً من التعاون بين الجانبين، أثمر تحقيق تحوّل فعلي ونتائج إيجابية ملموسة ضمن محفظة دبي القابضة.

ومن شأن هذا التعاون أن يمهد الطريق لتوسيع نطاق هذه القدرات لتشمل قطاعات تجارية استراتيجية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقد بدأت دبي القابضة منذ مطلع العام 2024 في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي ومنصات دمج البيانات من "بالانتير" ضمن عملياتها المتنوعة، ما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية في البيانات ،

و انعكست هذه النتائج على قطاعات حيوية تشمل العقارات والضيافة والاستثمار والبنية التحتية، لدى علامات بارزة مثل نخيل ومِراس وجميرا.

وستعمل "إيثر" على تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاستراتيجية في دبي، لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من تحقيق التحوّل على نطاق واسع .

وبفضل الجمع بين خبرة دبي القابضة السوقية وقدرات "بالانتير" البرمجية والهندسية المتقدمة، ترسخ "إيثر" تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية محلياً، وذلك لتعزيز كفاءة العمليات وتقوية القدرة التنافسية وفتح آفاق جديدة لخلق القيمة.

وستسهم الشركة بشكل مباشر في تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى تحقيق 100 مليار درهم سنوياً من مبادرات التحوّل الرقمي.

ومن خلال إتاحة حلول الذكاء الاصطناعي التي أثبتت فعاليتها لقطاع الأعمال المحلي، تساعد "إيثر" على تسريع مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وستركّز "إيثر" على توطين القيمة الاقتصادية لتقنيات "بالانتير"، ونقل المعرفة لتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إرساء أطر حوكمة متكاملة لتوجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن المشهد التجاري المحلي.

وستعمل "إيثر" بموجب مهمة واضحة تتمثّل في خدمة القطاعات التجارية في دبي، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي وأهداف التنويع الاقتصادي للإمارة.

وبهذه المناسبة، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة : " نعمل من خلال "إيثر" على توظيف القدرات الموثوقة للذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، دعماً لطموحات دبي الرقمية وجهود دولة الإمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز ريادتها العالمية في الاقتصاد الرقمي".

ومن جانبه، قال أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة "بالانتير تكنولوجيز" : " نفخر بشراكتنا مع دبي القابضة لتمكين المؤسسات في دولة الإمارات من الاستفادة من القدرات الرائدة عالمياً لمنصات "بالانتير" في مجال الذكاء الاصطناعي".