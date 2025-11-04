انطلاق "المؤتمر العربي الألماني للعلوم والإنسانيات" 17 نوفمبر بالشارقة

الشارقة في 4 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تواصل الجامعة استعداداتها لتنظيم واستضافة المؤتمر العربي الألماني للعلوم والإنسانيات خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري بمشاركة باحثين وأكاديميين من أكثر من 40 جامعة ومؤسسة بحثية عربية وألمانية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية للباحثين الشباب في العلوم والإنسانيات (AGYA)، وجامعة خورفكان التي تستضيف اليوم الثالث للمؤتمر.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون البحثي العربي الألماني، وتأسيس شراكات علمية في مجالات متعددة تشمل العلوم الصحية، الطب، الابتكار، التكنولوجيا والفضاء، المدن الذكية المستدامة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مع التركيز على تمكين الباحثين الشباب من بناء شبكات تعاون وتبادل الخبرات العلمية.

يشارك في الحدث خبراء ورؤساء جامعات من الإمارات وألمانيا، وباحثون شباب من الدول العربية، وممثلون عن منظمات مثل اليونسكو والبنك الدولي ويتحدث خلاله شخصيات علمية بارزة من جامعات ومؤسسات دولية وإقليمية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات علمية وورش عمل تفاعلية تناقش قضايا رئيسية مثل المياه، ودور التعليم العالي في بناء الشراكات الدولية، والابتكار في استكشاف الفضاء، ودعم الجامعات للتنمية المستدامة .

يعد المؤتمر منصة لتعزيز التواصل وتطوير المشاريع البحثية المشتركة ونقل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية العربية والألمانية.

يأتي المؤتمر ضمن أنشطة الأكاديمية العربية الألمانية للباحثين الشباب (AGYA) التي تتخذ من برلين مقراً، وتضم علماء من مختلف الدول العربية، وللأكاديمية مكتب إقليمي في مصر، وسيتم تدشين مكتب أكاديمي في جامعة الشارقة لأنشطة الباحثين في مجلس التعاون الخليجي.

ويحظى المؤتمر بدعم ومشاركة جامعات ومؤسسات بحثية من داخل الدولة وخارجها، مثل جامعة الإمارات، جامعة سلطان قابوس، جامعة كامبريدج، جامعة ميونيخ التقنية، وجامعة القاهرة.