انطلاق "سوق دبي للمحتوى الإعلامي 2025 "

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم فعاليات سوق دبي للمحتوى الإعلامي (DICM 2025) الذي يستمر يومين في مركز "مدينة جميرا" للمؤتمرات والفعاليات، ويعد أبرز منصة إقليمية ودولية لتبادل المحتوى الإبداعي، وبناء الشراكات التجارية، وتعزيز التعاون بين المنتجين والموزعين والمشترين من مختلف أنحاء العالم.

جمع الحدث في يومه الأول 250 من المشترين و 90 عارضاً يمثلون أكثر من 50 دولة، ما يشكل فرصة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والمبادرات الإبداعية التي تشهدها صناعة الإعلام والترفيه على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يعتبر (DICM ) الحدث الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع الإعلام والترفيه ويجمع بين منصات البث الرقمي، والمنتجين، والموزعين من جميع أنحاء العالم، ويتيح فرصاً واسعة لتبادل المحتوى، وعقد الشراكات التجارية، وتعزيز التعاون الإبداعي على المستوى الدولي، ويقدم منصة متكاملة لدعم الابتكار في تطوير المشاريع الإبداعية وتسليط الضوء على المواهب الصاعدة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للإبداع الإعلامي والترفيهي.

وقال طارق المدني الرئيس التنفيذي في"إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض إن سوق دبي للمحتوى الإعلامي يواصل ترسيخ مكانته منصة محورية تجمع بين الإبداع وصناعة المحتوى في قطاع الإعلام والترفيه، مقدماً مساحة فريدة لمناقشة الأفكار الجديدة، وإطلاق المشاريع، وبناء الشراكات بين أبرز صناع القرار في هذا القطاع الحيوي ونشهد اليوم تزايداً ملحوظاً في مشاركة الشركات الإقليمية والعالمية التي ترى في دبي وجهة مثالية لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز مكانة دبي مركزا عالميا للمحتوى والإبداع .

واستهلت فعاليات الحدث بجلسة رئيسية قدمتها شركة (Parrot Analytics ) بعنوان "زيادة العائد من الاستثمار الرياضي: إطار عملي من 8 خطوات"، وركزت على كيفية استثمار البيانات والتحليلات لزيادة عوائد الاستثمار في قطاع الرياضة والترفيه، بما في ذلك البث المباشر، والوثائقيات، والبودكاست، والمحتوى التفاعلي الذي ينتجه الجمهور.

وسلطت الجلسة الضوء على التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع، خاصة مع دخول منصات البث الرقمية على خط المنافسة للحصول على حقوق البث المباشر، فضلاً عن أهمية القيمة المضافة للمحتوى المصاحب مثل التقارير، ووراء الكواليس، والحلقات الحوارية، والمحتوى القصصي التفاعلي، وأكدت دور سوق دبي للمحتوى الإعلامي منصة فاعلة لتبادل الخبرات بين القادة العالميين في صناعة الإعلام والترفيه، واستكشاف الأساليب الجديدة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص التجارية والإبداعية.

وشهد اليوم الأول العديد من الفعاليات أبرزها حوارات (DICM )التي استعرضت أبرز الاتجاهات العالمية في صناعة الإعلام والترفيه، مثل نمو محتوى رمضان، وانتشار السرد القصير، والانطلاقة العالمية للسينما العربية، إضافةً إلى أحدث التوجهات في الإنتاج الرقمي.

وتطرقت الجلسات إلى الدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها مركزا إقليميا يسهم في إنتاج محتوى ذي تأثير عالمي، من خلال اعتماد أحدث التقنيات والأساليب الإبداعية التي تتيح الوصول إلى جمهور أوسع وتعزز تفاعل المشاهدين على مدار العام.

وناقش المتحدثون استراتيجيات متعددة لتطوير المحتوى بما يتماشى مع احتياجات السوق وتطلعات المستهلكين، مع التركيز على الجودة والإبداع، وذلك خلال جلسة "داخل عقل المسؤول عن المحتوى: الاتجاهات والاحتياجات وكيفية إبرام الصفقات" إلى جانب استعراض الفرص التي تتيحها الشراكات الدولية والتعاون مع المنتجين والموزعين العالميين.

و تميز منتدى المنتجين (Producers Connect Hub) ، الذي عقد ضمن فعاليات السوق، بنشاط مكثف واستثنائي، عبر استضافة مئات الاجتماعات الاستراتيجية بين المشاركين والمنتجين والموزعين،.

وتم إطلاق مسابقة (Spotlight Stories ) للمرة الأولى ،وهي تجربة مباشرة للاحتفاء بالإبداع الإقليمي والسرد الأصلي، حيث قدم المشاركون النهائيون مشاريعهم أمام لجنة تحكيم متميزة تضم نخبة من المتخصصين في صناعة الإعلام والترفيه.

وينظم سوق دبي للمحتوى الإعلامي سنوياً من قبل "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض ، عضو في "اندكس القابضة".