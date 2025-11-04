"أدنوك للإمداد والخدمات": الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة مستقبل الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة

أبوظبي في 4 نوفمبر / وام / أكدت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" مضيها قدما في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الشحن البحري والخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات ومجموعة "أدنوك" في دعم تحول أبوظبي إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية البحرية والشحن.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2025 " إن الشركة تحولت إلى قوة عالمية مدفوعة باستراتيجية نمو طموحة وتوسع صناعي يعزز القيمة للمساهمين.

وأضاف أن أدنوك للإمداد والخدمات تعمل اليوم في 19 مدينة عبر 50 دولة وتخدم أكثر من 100 عميل في توسع استراتيجي مدروس وأوضح أن هذا التوسع تحقق من خلال تنفيذ استراتيجية نمو متكاملة تضمنت الاستحواذ على شركتي "نافيغ8" و"زاخر مارين إنترناشيونال" إلى جانب تأسيس المشروع المشترك "آي دبليو للملاحة" مع مجموعة "وانهوا الكيميائية" لتشييد أسطول من السفن عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة استجابة للطلب العالمي المتزايد على منتجات الطاقة.. مشيراً إلى أن هذه الخطوات الاستراتيجية عززت الحضور العالمي للشركة وأكدت التزامها بدعم الصناعة الوطنية.

وكشف المصعبي عن أن أسطول الشركة المملوك تضاعف منذ عام 2019 من 150 سفينة إلى أكثر من 340 سفينة حالياً مع 23 سفينة قيد الإنشاء وتوقع تحقيقها أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات طويلة الأجل مع مواصلة النمو برؤية استراتيجية وهدف واضح.

وأكد أن النمو في "أدنوك للإمداد والخدمات" لا يقتصر على الحجم بل يشمل القيمة أيضا بعدما ارتفعت قيمة الشركة من مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 12 مليار دولار اليوم بدعم من استثمارات استراتيجية تجاوزت 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن صافي الربح نما بين عامي 2021 و2024 بمعدل سنوي مركب بلغ 143% فيما تضاعفت هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك من 14% إلى 32%.

وشدد المصعبي على أن تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ركيزة أساسية في استراتيجية الابتكار بالشركة.. موضحا أن أدنوك للإمداد والخدمات توظف الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة مستقبل الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة عبر حلول رقمية متكاملة تعزز الكفاءة التشغيلية وترتقي بمعايير السلامة وتدعم الاستدامة.

ونوه إلى أن الشركة تطبق حلولاً رقمية متقدمة تشمل نظام إدارة الخدمات اللوجستية المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والميناء الذكي الذي يعد أول منصة تشغيل موانئ مدعومة بالذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى منصة "ShipWatch" التي توفر إدارة لحظية للرحلات البحرية واستهلاك الوقود إلى جانب مركز القيادة والتحكم بالطائرات المسيّرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسهم في أتمتة العمليات والمراقبة اللحظية وتحليل البيانات بما يعزز السلامة ويخفض التكاليف ويزيد الكفاءة عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن المرونة المالية تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتحقيق أهدافها طويلة المدى حيث حققت أكثر من 600 مليون دولار من التدفق النقدي التشغيلي الحر في النصف الأول من عام 2025 مما يمنح الشركة قدرة كبيرة على مواصلة الاستثمار في النمو المستقبلي.

وأوضح أن هذه القوة المالية مكّنت الشركة من تقديم عوائد ثابتة ومتنامية للمساهمين إذ رفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" في أكتوبر 2025 توزيعات الأرباح إلى 325 مليون دولار بزيادة قدرها 20% عن العام السابق مع توقع نمو التوزيعات بنسبة لا تقل عن 5% سنويًا بين عامي 2026 و2030 لتصل إلى إجمالي مستهدف قدره 2.2 مليار دولار.

وقال المصعبي إنه بدءًا من الربع الثالث من عام 2025 سيتم دفع الأرباح بشكل ربع سنوي وهدفنا هو تقديم عوائد ثابتة ومتوقعة لمساهمينا.. موضحا أن قرار "أدنوك" الأخير زيادة نسبة التداول الحر للشركة إلى 22% يمهّد الطريق لإدراج محتمل في مؤشر "مورجان ستانلي إنترناشونال كابيتال" للأسواق الناشئة خلال الشهر الجاري وهو ما قد يؤدي إلى تدفقات استثمارية تفوق 200 مليون دولار.

وأكد المصعبي التزام الشركة بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني حيث بلغت نسبة القيمة المحلية في عام 2025 نحو 91.7%، مع إعادة استثمار 1.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي فيما تم بناء 31 سفينة داخل الدولة ما أسهم في خلق أكثر من 300 وظيفة جديدة ودعم القاعدة الصناعية الوطنية.