وزارة الأسرة و"إم إنكلوسيف" تتعاونان لتسهيل دمج أصحاب الهمم في سوق العمل

دبي في 4 نوفمبر /وام/ وقعت وزارة الأسرة مذكرة تفاهم مع شركة "أم انكلوسيف" أول منصة معتمدة للربط بين أصحاب الهمم في دولة الإمارات وجهات التوظيف وذلك في إطار جهودها المستمرة لتمكينهم ودمجهم وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل وتوفير فرص وظيفية تناسب قدراتهم وإمكاناتهم بما يسهم في تعزيز اندماجهم المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

وقع المذكرة سعادة حصة عبد الرحمن تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة وحفصة قدير المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "أم انكلوسيڤ" بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين وذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض "فرصة" السنوي لتوظيف أصحاب الهمم الذي أقيم مؤخرا في دبي تحت شعار "عام المجتمع – نمضي قدماً بأثرنا المشترك".

تهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد فرص وظيفية مناسبة لأصحاب الهمم وتطوير مشاريع مجتمعية مستدامة تخدم هذه الفئة بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة ومتابعة الموظفين من أصحاب الهمم بعد توظيفهم لضمان تطور أدائهم المهني وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقالت سعادة حصة عبدالرحمن تهلك إن وزارة الأسرة تلتزم بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الانخراط الفاعل في سوق العمل عبر توفير فرص عادلة ومتنوعة تبرز قدراتهم وإمكاناتهم الحقيقية .. وتمثل شراكتنا مع ‘إم إنكلوسيف’ خطوة نحو ترسيخ بيئات عمل دامجة لأصحاب الهمم وتطوير برامج مهنية ومجتمعية تسهم في بناء مجتمع أكثر تكافؤاً وشمولية يتمكن فيه كل فرد من تحقيق طموحاته والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة".

وأضافت أن مشاركة وزارة الأسرة في معرض "فرصة" تجسد التزامها الدائم بترسيخ قيم الشمولية المجتمعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية ليكونوا جزءاً فاعلاً في منظومة العمل الوطني انطلاقاً من رؤيتنا لمجتمع يزدهر فيه الجميع وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية توفير حلول مهنية تواكب مختلف الكفاءات البشرية وتوفير فرص وظيفية تلبي الطموحات الشخصية بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة الإنسانية بين جميع فئات المجتمع لتبقى دولة الإمارات وطناً يُحتفى فيه بالإنسان وتُصان فيه الكرامة ويزدهر فيه العطاء بروح العدالة والتكافؤ والشمول".

من جانبها أعربت حفصة قدير عن الامتنان العميق للشراكات المستمرة مع وزارة الأسرة والتي تجسد التزام الجانبين الراسخ بدور أصحاب الهمم في المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد مزدهر يقوم على الازدهار المشترك بوصفه قيمة أصيلة متجذّرة في سوق العمل الإماراتي.

وأضافت قدير أن نسخة هذا العام شهدت تكريم 28 مرشحاً من أصحاب الهمم وفِرق الموارد البشرية التي دعمتهم تقديراً لمسيرتهم المهنية الناجحة التي امتدت لأكثر من عامين ضمن إطار الشراكة بين منصة "إم إنكلوسيف" ووزارة الأسرة والتي أثمرت نموا وظيفيا مستداما قائما على الالتزام المتبادل ويأتي هذا التكريم من قبلنا ليؤكد مجدداً التزامنا المشترك بتعزيز التوظيف الدامج حيث يُقام بالتزامن مع النسخة الرابعة من معرض "فرصة" للتوظيف وهو الحدث الرائد المخصص للمقابلات المهنية لأصحاب الهمم والمواطنين والمقيمين بمشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص".

وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم وزارة الأسرة بإتاحة الفرصة لموظفي الشركة للاستفادة من الدورات والفعاليات والورش التوعوية والتثقيفية التي تنظمها لتوضيح طرق التعامل مع أصحاب الهمم وتوفير قاعاتها لإجراء التقييمات الأولية لمقدمي طلبات الالتحاق ببرامج الشركة والأنشطة والفعاليات التي تخدم عملية التنمية والتمكين بالإضافة إلى إدراج الشركة شريكا داعما على منصاتها الرقمية.

من جانبها ستعمل شركة "إم إنكلوسيف" على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص من أصحاب الهمم المؤهلين القادرين على العمل وتهيئة بيئات عمل مناسبة وملائمة والعمل على تطويرها بالتعاون مع المؤسسات والشركات وأصحاب العمل الراغبين في توظيف أصحاب الهمم.

وستوفر الشركة وحدات تدريبية متقدمة ومعتمدة دولياً بالإضافة إلى عقد ورش عمل وتنظيم دورات تدريبية للمؤسسات والشركات وأصحاب العمل الراغبين في إلحاق أصحاب الهمم للعمل لديهم إلى جانب تقديم جميع خدمات التوظيف لأصحاب الهمم مجاناً.

يذكر أن "إم إنكلوسيف" تعد مؤسسة اجتماعية رائدة تأسست عام 2019 على يد شقيقين أحدهما من أصحاب الهمم.

ومنذ انطلاقها نجحت في توفير أكثر من 400 فرصة عمل لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح أول مؤسسة اجتماعية معتمدة في مجال التوظيف الدامج تم احتضانها عبر هيئة المساهمات المجتمعية – معا في أبوظبي.