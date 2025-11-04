راشد بن حميد يفتتح مركز مبيعات "مؤسسة عقار" الجديد بـ"جراند مول"

عجمان في 4 نوفمبر/وام/ افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان – عقار، مركز المبيعات الرئيس الجديد التابع للمؤسسة في "جراند مول" على شارع الشيخ خليفة بن زايد بعجمان، يرافقه الشيخ حميد بن عمار النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس.

جاء افتتاح المركز الجديد ليشكل إضافة جديدة لمسيرة التوسع لمؤسسة عقارات عجمان – عقار، لاستقبال الزوار والمستثمرين المهتمين بالمشاريع العقارية السكنية الفاخرة لعقار.

يتزامن افتتاح المركز مع الاستعدادات الجارية لإطلاق مجموعة جديدة من المشاريع السكنية المتميزة التي سترتقي بمشهد التطوير العقاري في الإمارة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن مركز المبيعات الجديد يمثّل منصة متكاملة لخدمة المتعاملين وتعزيز تجربة المستثمرين، ونعمل في المرحلة المقبلة على إطلاق مشاريع سكنية نوعية تعكس رؤيتنا في تطوير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة في عجمان.

ومن بين المشاريع البارزة التي ستعرض عبر المركز، برج موجان الواقع على واجهة كورنيش عجمان، والذي يضم 840 وحدة سكنية متنوعة، وإطلالات بحرية مباشرة، موزعة على 40 طابقاً، مدعوماً بمرافق متكاملة ومواقف سيارات ذكية.

ويُضاف إلى ذلك أول مشروع سكني فاخر من نوعه على مستوى إمارة عجمان يتم تطويره بالتعاون مع علامة تجارية عالمية مرموقة في قطاع الفنادق والمنتجعات، ليقدم مفهوماً جديداً للحياة الراقية بمعايير ضيافة فندقية فاخرة.

ويجمع المشروع بين التصميم المعماري الأنيق والموقع الاستراتيجي على الواجهة البحرية، ليمنح سكانه تجربة معيشية استثنائية ترتقي بتفاصيل الحياة اليومية إلى مستوى من التميز والرفاهية غير المسبوقة في الإمارة.

ويعكس افتتاح المركز واستعداد عقار لإطلاق مشاريعها المقبلة، التزام المؤسسة بتعزيز دورها مطورا رائدا يدفع عجلة التطوير العمراني في الإمارة، ويواكب تطلعات سكان عجمان وزوارها نحو بيئة سكنية راقية ومستدامة.

حضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة مؤسسة عقار سعادة وليد الهاشمي، ومحمد الشامسي، وغالب جابر، إلى جانب المدير التنفيذي للمؤسسة خالد الحوسني ونائبه المهندس زكريا الكمالي.