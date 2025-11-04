تتويج الفائزين بتحدي الحفية الجبلي بالشارقة

الشارقة في 4 نوفمبر/وام/ توج كل من أحمد الدرمكي، جاسم الحمودي، وفيصل الحمادي بألقاب النسخة الأولى من تحدي الحفية الجبلي الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 750 متسابقاً من الجنسين، وشهد نجاحاً لافتاً بفضل حماس المشاركين في سباقات الجري والهايكينج على المسارات الجبلية.

ففي سباق 9 كيلو مترات للمواطنين فاز أحمد الدرمكي، تلاه أحمد الزعبي وراشد القايضي، وفي فئة المواطنات حصدت رقية المرزوقي المركز الأول، تلتها موزة الجابري وأمل الشحي.

أما الفئة المفتوحة للرجال فتوج بها يوسف الناعبي، يليه عبدالرحمن وماثيو كونير، وللسيدات تصدرت دانة السعيدي، تلتها إليزافيتا بونداريفا وناتالي جوما.

و في سباق 4 كيلو مترات للمواطنين فاز جاسم الحمودي، يليه محمد البلوشي وعيسى الحناوي، وفي فئة المواطنات فازت فاطمة الحمادي، تلتها أسماء المرزوقي وشيخة عتيق.

و في الفئة المفتوحة للرجال حل سالم محمد أولاً، يليه عبدالله المرزوقي وإشفاق عبد الرحمن، بينما تصدرت صالحة الماس سباق السيدات تلتها أمل الكعبي وعلياء شمند.

أما سباق 2.5 كلم للمواطنين فقد فاز به فيصل الحمادي، تلاه عبد الرحمن الزعابي وعلي بلال، وللمواطنات حلت حنان الزيودي في المركز الأول وعلياء الزرعوني ثانية.

وفي الفئة المفتوحة للرجال جاء أحمد عبدالعزيز في الصدارة، ثم خالد العبدولي وغيث محمد وفي فئة السيدات فازت نبيهة مولوي وفي سباق 2.5 كلم جونيور للبنين فاز مهير مانا، يليه أحمد علي وشامس عبيد.