شرطة دبي تؤمّن 92.3 مليون مسافر و2.88 طن من الشحنات العام الماضي

دبي في 4 فبراير /وام/ نجحت الإدارة الامة لأمن المطارات في شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء في تأمين أكبر مطار في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام الحادي عشر على التوالي، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر خلال عام 2024، في أعلى رقم يسجله المطار في تاريخه، إضافة إلى التعامل مع 2.88 مليون طن من الشحن الجوي بكفاءة أمنية عالية، تعكس الجاهزية الميدانية والاحترافية في الأداء، وريادتها العالمية في مجال أمن الطيران المدني. وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات تمثل نموذجاً رائداً في الأداء الأمني المتخصص، بما تمتلكه من منظومة عمل متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والكفاءات المؤهلة والخبرات المتراكمة، ما أسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الأمنية الأكثر تطوراً واحترافية على مستوى شرطة دبي، وضمان تأمين حركة ملايين المسافرين والشحنات الجوية بكفاءة عالية خلال العام الماضي. وقال إن مطار دبي الدولي يُجسد رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للطيران المدني، بفضل بنيته التحتية المتقدمة وعملياته التشغيلية عالية الكفاءة، مشيراً إلى أنه أضحى نقطة التقاء رئيسية بين الشرق والغرب، ومحركاً أساسياً في النمو الاقتصادي العالمي، لما يحققه من أرقام قياسية متواصلة في حركة السفر والشحن الدولي رغم التحديات والمتغيرات العالمية. وأوضح أن شرطة دبي أولت أمن المطار أولوية قصوى منذ سنوات طويلة، من خلال وضع إستراتيجيات أمنية رائدة، وتطبيق أنظمة ذكية تضمن أعلى مستويات الأمان والراحة للمسافرين، مؤكداً أن تلك الجهود تأتي انسجاماً مع المعايير الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني، وتترجم التزام شرطة دبي بتعزيز الأمن والاستدامة في أحد أهم المرافق الحيوية على مستوى العالم. جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد خبير حامد الهاشمي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، ونائبه العميد حمد بن ديلان المزروعي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من كبار الضباط. وحافظت الإدارة العامة لأمن المطارات على مستوى متميز بتحقيق 100% في المؤشر الرئيسي الإستراتيجي للأداء للعام الرابع على التوالي، من خلال إنجاز 92 مؤشراً إستراتيجياً ورئيسياً وتشغيلياً، بما يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الشاملة وفاعلية الخطط الميدانية والتقنية في تعزيز أمن وسلامة الملاحة الجوية، إلى جانب تحقيق 100% في نسبة مطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للعام الرابع على التوالي، ما يمثل التزاماً مؤسسياً راسخاً بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو ICAO" ومتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني. واستمع القائد العام لشرطة دبي، إلى شرح حول إنجازات مركز دبي لأمن الطيران المدني وريادته الإقليمية والعالمية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية المتخصصة في أمن الطيران، من خلال تحقيقه مجموعة من الإنجازات النوعية والاعتمادات الدولية التي تعزز من مكانة شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة عالمياً. وحصل المركز على 3 اعتمادات دولية مرموقة من منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO"، والاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA"، ومجلس المطارات العالمي "ACI"، إلى جانب 3 اعتمادات وطنية من الهيئة العامة للطيران المدني "GCAA" وهيئة دبي للطيران المدني "DCAA". كما نال 5 اعتمادات تقنية دولية من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة التفتيش الأمني. ويضم المركز 79 مدرباً مؤهلاً تأهيلاً عالياً وفق الاشتراطات القياسية الدولية في المجال الأمني، بينهم 31 مختصاً في أجهزة التفتيش الأمنية، و18 في التعامل مع أصحاب الهمم، و4 في مجال المواد الخطرة، إلى جانب 5 مدربين دوليين معتمدين من منظمة الطيران المدني الدولي. كما يمتلك المركز 5 مختبرات تقنية مزودة بأحدث الأنظمة لتدريب المفتشين على تشغيل أجهزة التفتيش الأمني. ويعتمد المركز برامج تدريبية قياسية عددها 9 معتمدة من "ICAO"، إضافة إلى إجراءات آيزو معتمدة في التخطيط والتنفيذ والتقييم، وبرنامج ذكي متطور لتقييم الكاشفين الأمنيين أثناء العمل برنامج "Alert". ونفّذ المركز خلال عام 2024 تدريباً لـ 42 ألفاً و451 موظفاً عبر منصة التدريب الذكي مع التكرار، و4 آلاف و618 موظفاً بدون تكرار. كما أهل ألفين و844 مفتشاً أمنياً، و293 موظفاً من جهات خارجية، وقدم برامج النشر المعرفي لأكثر من 23 ألفاً و164 موظفاً. وسجلت الإدارة خلال العام الماضي، 12 ألفاً و718 ضبطية متنوعة، شملت أدوات محظورة تم التعامل معها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، إلى جانب تأمين 35 فعالية خارجية مرتبطة بعمليات التفتيش والتأمين الميداني في مرافق الفعاليات. واطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على منظومة العمل في الجناح الجوي لشرطة دبي، وأهم المشروعات المستقبلية، والخطط الإستراتيجية للجناح، والإنجازات التي حققها المركز خلال عام 2024، وتفقد غرف العمليات بإدارة المراقبة الأمنية في المبنى رقم 3، وعدد من مرافق المطار المختلفة، كما اطلع على أحدث البرامج والتقنيات المطبقة في عملية مراقبة وتأمين المطارات.