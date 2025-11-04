"إيه آي كيو" تتوسّع في عملياتها إلى إندونيسيا عبر اتفاقية شراكة مع"إسكيه كيه ميغاس"

أبوظبي في 4 نوفمبر / وام/ أعلنت شركة "إيه آي كيو" (AIQ) توقيع اتفاقية استراتيجية مع هيئة تنظيم أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز بجمهورية إندونيسيا "إس كيه كيه ميغاس".

تهدف الاتفاقية إلى دعم عمليات الاستكشاف والإنتاج في البلاد من خلال تطبيق وحدة تحليل أداء المكامن "RPA" التابعة لمنصتها المتقدّمة لإدارة المكامن "AR360". تُعد منصة "AR360" أداة تحليلية استباقية ومؤتمتة ترفع كفاءة أداء المستخدمين بنسبة تصل إلى 75% عند إجراء مراجعات شاملة لنماذج المكامن وتتيح لأعضاء فرق إدارة الأصول متابعة جميع بيانات النماذج عبر لوحة معلومات سحابية متكاملة، ما يعزّز شفافية البيانات ويبسّط عمليات التحليل وتمكّن وحدة تحليل أداء المكامن المستخدمين من دمج قدرات التعلّم الآلي والأتمتة المتقدّمة ضمن بيئة العمل الحالية لديهم. وتمهّد هذه الاتفاقية لإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة التشغيلية والعمليات الذاتية، بما يسهم في تعزيز الابتكار ويرفع كفاءة ومرونة قطاع النفط والغاز الإندونيسي. وبهذه المناسبة، قال دينيس جول، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي كيو"، إن قطاع الاستكشاف والإنتاج في إندونيسيا يواجه تحدياتٍ فريدة تتمثّل في إدارة الحقول الناضجة التي تتطلب حلولاً متقدّمة لإدارة المكامن، وتلبّي هذه الاتفاقية احتياجات هيئة "إس كيه كيه ميغاس" لتحسين الإنتاج من الأصول القائمة وخفض التكاليف التشغيلية، مؤكدا قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على إطالة عمر الحقول ورفع معدلات الاسترداد. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل محطةً رئيسية في استراتيجية "إيه آي كيو" للتوسّع الدولي، وعبر عن تطلعه لنقل ابتكارات الشركة المطوّرة في دولة الإمارات إلى السوق الإندونيسية لدعم لمسيرة التحوّل الرقمي في قطاع الاستكشاف والإنتاج. من جانبه، قال الدكتور جوكو سيسوانتو، رئيس هيئة "إس كيه كيهميغاس"،إن التعاون يعكس التزام الهيئة بدعم الابتكار وتطوير قطاع استكشاف وإنتاج أكثر ذكاءً ومرونة إذ يأتي هذا التعاون في إطار الجهود لتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني وتحسين الكفاءة التشغيلية وترسيخ مكانة إندونيسيا مركزا إقليميا رائدا في التحول الرقمي. وتمثّل هذه الشراكة امتداداً لحضور (إيه آي كيو) الدولي المتنامي، عقب توقيعها اتفاقيات مع مؤسسات وطنية عاملة في قطاع الطاقة في كلٍّ من كازاخستان وكولومبيا حيث تسهم حلول الشركة في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع القيمة المضافة وتسريع وتيرة التحول الرقمي. ومع توسّع أعمال ’إيه آي كيو‘ خارج دولة الإمارات، تتزايد الحاجة في مختلف الأسواق إلى حلولٍ عملية قائمة على الذكاء الاصطناعي تُحقّق نتائج ملموسة.

وتمتلك الشركة مكانةً راسخة تمكّنها من تقديم حلول ذكاء اصطناعي متخصّصة، تُنفَّذ بشكلٍ مرن ومتوافق مع مختلف الأنظمة والمنصّات، مما يضمن تحقيق أثر ملموس في الأداء التشغيلي.