طقس الغد مغبر غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار

أبوظبي في 4 نوفمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على منطقة الظفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 12:19 والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الأول عند الساعة 18:56والجزر الثاني عند الساعة 06:31.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:14 والمد الثاني عند الساعة 22:06 و الجزر الأول عند الساعة 15:06 والجزرالثاني عند الساعة 03:39.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 23 70 25

دبي 35 23 65 25

الشارقة 34 21 65 25

عجمان 32 24 65 40

أم القيوين 34 21 65 35

رأس الخيمة 36 19 60 25

الفجيرة 32 24 60 30

العـين 34 20 55 15

ليوا 36 21 85 25

الرويس 32 22 75 40

السلع 32 20 75 30

دلـمـا 30 26 75 55

طنب الكبرى / الصغرى 32 27 60 50

أبو موسى 32 27 60 50