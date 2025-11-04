لطيفة بنت محمد تطّلع على التحضيرات النهائية لاستضافة مؤتمر "آيكوم دبي 2025"

دبي في 4 نوفمبر /وام/ اطّلعت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، على آخر المستجدات والتحضيرات النهائية لاستضافة المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025"، الذي سيُعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2025، وذلك خلال اجتماع ضمَّ مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الرئيسيين للمؤتمر.

وأعربت سموّها، عن تقديرها للجهود المشتركة والتعاون المثمر والبنّاء بين جميع الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدةً أن هذا التكامل يعكس روح العمل الجماعي الذي تمتاز به دبي مع استعدادها لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي سيستقطب أكثر من4500 من خبراء المتاحف والقيادات الثقافية من حول العالم.

وأكدت سموّها أنّ مؤتمر "آيكوم دبي 2025" يمثل محطة مفصلية في مسيرة دبي الثقافية تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار، مشيرةً إلى أن الحدث الدولي يعكس دور الإمارة في تعزيز الحوار الثقافي بين المجتمعات، وترسيخ نموذجٍ حضاري للمدن التي توظّف الثقافة في بناء جسور التواصل والإلهام، كما يبرز مدى التقدير الدولي لقدرات دبي وتاريخها في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

حضر الاجتماع مسؤولو الجهات الداعمة للمؤتمر، وهم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وسعادة منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ورئيسة اللجنة التنظيمية لـ"آيكوم دبي 2025"، وسعادة عبدالرحمن عاضد راشد المهيري، مساعد مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي لشؤون مراسم ولي العهد والتشريفات، وسعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وسعادة فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في دبي، وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ومنى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحمد المزروعي، مدير إدارة المراسم والتشريفات في دائرة التشريفات والضيافة بدبي.

ويُقام مؤتمر "آيكوم دبي 2025" تحت شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير"، حيث سيتناول سُبل تطوير دور المتاحف حول العالم لتصبح منصات للتعلّم والحوار والابتكار، وسيتضمن برنامجه العلمي سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، التي ستتناول المحاور الثلاثة للمؤتمر وهي: قوة الشباب، والتقنيات الحديثة، والتراث الثقافي غير المادي.

يُذكر أن المجلس الدولي للمتاحف "آيكوم"، تأسس في 1946، ويُعد منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، ويضم في عضويته أكثر من 60 ألف متخصص من 139 دولة ومنطقة، إلى جانب ما يقارب 20 ألف متحف حول العالم.