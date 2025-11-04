"بنتلي ريد" تفتتح فرعاً جديدا بـ"دبي المالي العالمي"

دبي في 4 نوفمبر /وام/ افتتحت "بنتلي ريد"، شركة إدارة الثروات المملوكة للموظفين، فرعها الجديد بمركز دبي المالي العالمي تحت اسم "بنتلي ريد مركز دبي المالي العالمي المحدودة".

وحصلت الشركة على ترخيص تنظيمي من الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها.

وانتقل الرئيس التنفيذي بيتر كلارك من المملكة المتحدة إلى دبي، للمساهمة في تأسيس العمليات الجديدة فيما حصلت الشركة على مكتب في "مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي".

وقال بيتر كلارك، إن الشركة التزمت بدعم العائلات العالمية من أصحاب الثروات الكبيرة والضخمة في تلبية احتياجاتها المتعلقة بإدارة الثروات، وذلك على مدى أكثر من 40 عاماً، وافتتاح مكتبنا في منطقة الشرق الأوسط خطوة استراتيجية وطبيعية ضمن خططنا التوسعية.

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي،إن قرار الشركة التي تأسست في هونغ كونغ، وتتمتع اليوم بحضور قوي في المملكة المتحدة وأوروبا، بتأسيس فرع لها في المركز ، يعكس استمرار جاذبية المركز لكبريات شركات إدارة الثروات والاستثمار المرموقة ذات التواجد العالمي.



