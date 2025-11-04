شرطة دبي تُشارك بمعرض الشارقة للكتاب

دبي في 4 نوفمبر/وام /تُشارك القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع وأكاديمية شرطة دبي، بالنسخة الــ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي تنطلق فعالياته يوم غد الأربعاء بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار “بينك وبين الكتاب”. تأتي مشاركة شرطة دبي في المعرض، ضمن نهجها الاستراتيجي في تعزيز الحضور الثقافي والمعرفي للمؤسسة الأمنية في الفعاليات والمعارض، وترسيخ مكانتها مصدرا للمعرفة والتنوير لمختلف شرائح المجتمع. وقال العميد دكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن مشاركة الأكاديمية في معرض الشارقة الدولي للكتاب تأتي انطلاقاً من رسالتها العلمية والمعرفية، في نشر ثقافة القانون والأمن، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العلم في بناء منظومة أمنية متكاملة تُسهم في صون المكتسبات الوطنية. وأكد أن الأكاديمية تحرص من خلال مشاركتها على إبراز دورها مؤسسة أكاديمية رائدة في إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية والعلمية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، موضحا أن جناح الأكاديمية يضم مجموعة متميزة من الإصدارات القانونية والأمنية والشرطية المتخصصة، التي تُسهم في إثراء المحتوى العلمي العربي، وتُشكل مرجعاً مهماً للباحثين والدارسين في مجالات العدالة والأمن. من جانبها أكدت زينب حسين، مدير تحرير مجلة خالد للأطفال، والتي تصدر شهرياً عن إدارة الإعلام الأمني لأكثر من 30 عاماً، أن مشاركة شرطة دبي في المعرض تأتي امتداداً لرؤية إعلامية مُستدامة تسعى إلى ترسيخ قيم الوعي والمسؤولية لدى الأجيال الناشئة.