دبي تستضيف المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم

دبي في 4 نوفمبر/وام/ تستضيف دبي المؤتمر الدولي لإدارة المحاكم لأول مرة في الإمارة في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري في فندق كونراد دبي تحت عنوان "وجهات نظر عالمية حول إدارة المحاكم" ويُنظَّم تحت إشراف محاكم دبي ومركز دبي المالي العالمي، اللذين يمثلان الإمارة في إدارة هذا الحدث الدولي.

يُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجال إدارة المحاكم، لما يوفره كمنصّة لتبادل المعرفة والخبرات بين القضاة ومديري المحاكم والخبراء وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم، ومناقشة مستقبل إدارة العدالة والتحوّل الرقمي في الأنظمة القضائية.

تأتي استضافة إمارة دبي لهذا الحدث الدولي لتأكيد دورها الريادي في تطوير إدارة المحاكم وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العدالة والحوكمة القضائية، انسجامًا مع توجهاتها نحو بناء حياة رقمية متكاملة تُسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة، بما يعزز مكانة دبي مركزا دوليا للريادة القضائية والتقنية العدلية.

ويتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات وورش العمل وأوراق العمل المتخصصة التي تبحث مستقبل إدارة المحاكم والتحوّل الرقمي في الأنظمة القضائية حول العالم ويوفر خدمات ترجمة فورية بين العربية والإنجليزية لتسهيل التواصل بين المشاركين من مختلف الدول والثقافات، في ضوء شمولية الحدث وانفتاحه على التنوع القانوني الدولي.

ويُتيح المؤتمر فرصاً متميزة للرعاة والشركاء الدوليين للمشاركة في دعم منظومة تطوير إدارة المحاكم، وبناء شبكات مهنية جديدة تجمع بين الخبرة القضائية والمعرفة التقنية، مما يعزز الشراكة بين القطاعين القضائي والتقني في خدمة العدالة المستدامة.

وتعكس استضافة إمارة دبي لهذا المؤتمر الدولي سعيها نحو تعزيز دورها محورا دوليا لتطوير العمل القضائي، ومختبرا لتطبيق أحدث الحلول الذكية في إدارة المحاكم، بما يجسّد التزام دبي بتعزيز التكامل بين العدالة والتقنية، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للابتكار في منظومة العدالة.



