أويريمي وانزيكين يفوز بالنسخة الأولى من “جوائز حي دبي للتصميم”

دبي في 4 نوفمبر / وام / أعلن حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، عن فوز المصمم المعماري الشاب أويريمي وانزيكين بالنسخة الأولى من “جوائز حي دبي للتصميم” التي أطلقت خلال الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين “ريبا” فرع الخليج، وبالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم 2025. جاء اختيار وانزيكين، المقيم في دبي وخريج جامعة هيريوت وات، عن تصميمه المبتكر بعنوان “أبورا – بيئة حضرية بعناصر طبيعية” الذي يجمع بين المساحات الحضرية والعناصر البيئية في رؤية تواكب متطلبات الحياة المعاصرة وتدعم مفهوم عام المجتمع 2025. وتلقت الجائزة أكثر من 85 مشاركة من المصممين والطلاب في المنطقة، فيما نال وانزيكين جائزة نقدية قدرها 100 ألف درهم وفرصة للتوجيه المهني من خبراء القطاع واستعراض مشروعه خلال فعاليات أسبوع دبي للتصميم وأكدت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم أن إطلاق الجائزة يعكس التزام الحي بدعم وتمكين المواهب الإبداعية وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي مشيرة إلى أن المشاريع المشاركة أظهرت تنوعاً غنياً في الرؤى المعمارية التي تسهم في بناء بيئة عمرانية إنسانية ومستدامة يأتي هذا الحدث ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم الذي يركّز هذا العام على الهندسة المعمارية، مستعرضاً مشاريع أكثر من 70 مشاركاً من أبرز المكاتب العالمية والإقليمية، تأكيداً على مكانة دبي منصة عالمية رائدة للتصميم والابتكار.