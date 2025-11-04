مبادرة "تجّار دبي" تسهم في تمكين 2400 بائع جديد عبر التجارة الإلكترونية

دبي في 4 نوفمبر /وام/ أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي عن تحقيق مبادرة "تجار دبي" نتائج استثنائية في عامها الأول والتي تأتي ضمن الحزمة الأولى من المشروعات التحولية لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033.

تمثّل المبادرة، التي أُطلقت في سبتمبر 2024 منصّة فعالة لانطلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة نموّها

ونجحت خلال 12 شهراً فقط من تمكين 2,400 بائع من الإنطلاق بأعمالهم عبر منصات التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال التعاون المثمر مع شركات رائدة في هذا المجال مثل "نون"، و"أمازون"، وهو ما يرسخ مكانة الإمارة مركزا عالميا لريادة الأعمال والإبتكار.

وتزوّد المبادرة من خلال شراكتها مع كل من نون وأمازون الشركات الصغيرة والمتوسطة التوجيه العملي إلى جانب المساعدة في الحصول على التراخيص اللازمة، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الإعلانات، وإعطاء الأولوية للمنتجات، والإدارة المتخصصة للحساب.

وأسهمت هذه الممكّنات في انتشار وزيادة حضور هؤلاء التجار والبائعين رقمياً خلال ذروة العروض والتخفيضات، وزيادة اعتمادهم على الخدمات الشاملة من استلام الطلبات والشحن والتوصيل، وتمكينهم من الوصول إلى ملايين المتعاملين.

وبالإضافة إلى تمكين 2,400 بائع جديد، فقد وفرت المبادرة الدعم لنمو 1,000 بائع يعمل مسبقاً في هذا المجال.

وقد انضمّ إلى المبادرة حتى الآن أكثر من 370 شركة إماراتية، وهي تشكل ما نسبته 15% من إجمالي المشاركين، ما يعكس الدور الحيوي والمؤثر للمبادرة في تنمية الشركات المحلية ورواد الأعمال، وتمكينهم من المنافسة في الاقتصاد الرقمي.

وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:"بتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت مبادرة تجّار دبي خلال عام واحد من انطلاقها في تحقيق نتائج متميزة وواعدة، وهو إنجاز يعكس التزامنا المستمر بتوفير الفرص لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة، بما يمكّنهم من النجاح في ظل النمو السريع للاقتصاد الرقمي، وتؤكد المبادرة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتهيئة البيئة لإيجاد مسارات جديدة للنمو والابتكار والانتشار العالمي، حيث أن الإستفادة من خبرات كبرى الشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية، مثل أمازون ونون، يمكّننا من تحويل الإبداع إلى نتائج ملموسة عبر تحقيق إيرادات من التصدير، في خطوة تؤكد قدرة دبي على إطلاق برامج متميزة تحقق النجاح والتوسع بسرعة".

وأكد مواصلة العمل على إرساء دعائم بيئة حيوية وداعمة لأصحاب الشركات، بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وعلى صعيد النتائج المحققة في المبادرة، فقد تمكن البائعون المشاركون مع نون من تسجيل معدلات نمو مرتفعة بعد انضمامهم لها حيث نجح 42% منهم في التوسع إلى فئات منتجات جديدة فيما أضاف 63% وحدات جديدة في المخازن.

واستطاع واحد من بين كل ثلاثة بائعين مضاعفة حجم مبيعاته الشهرية والتي تعبّر عن القيمة الإجمالية للبضائع المباعة عبر المنصة خلال شهر واحد من التسجيل في المبادرة.

ونجحت أكثر من 300 شركة إماراتية مشاركة بالبرنامج في الاستفادة من مزايا نون مينتس، منصة التوصيل التجارية السريعة، وهو ما يشير إلى تزايد الاعتماد على النمو عبر القنوات المتعددة والجاهزية السريعة.

وحقق البائعون المشاركون مع أمازون نتائج متميزة ضمن المبادرة، حيث شكّلت الشركات الإماراتية ما نسبته 23% من إجمالي المشاركين، والشركات المملوكة لسيدات نسبة 35%.

واستطاعت أكثر من ثلث الشركات المشاركة في المبادرة والتي عرضت أكثر من خمسة منتجات تحقيق حجم مبيعات استثنائي ضمن فئات منتجاتها، الأمر الذي أسهم في الترويج للكثيرين لتوسيع محفظتهم من المنتجات.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن 15% من البائعين المشاركين في المبادرة من توسيع نشاطهم على المستوى العالمي، بينما يستعد 40% من البائعين الآخرين للاستفادة من هذه الميزة وهو ما يؤكد دور المبادرة في تمكين رواد الأعمال في دبي من تحقيق النمو محليا وعالميا.

وقال فراز خالد، الرئيس التنفيذي لمنصة نون دوت كوم، إن مبادرة تجّار دبي تشكل دليلاً واضحاً على أهمية الربط بين التطلعات الطموحة والبنية التحتية القوية لتحقيق النمو والازدهار وتجسد نموذجاً مثالياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص والذي يقوم على تسريع التقدم والمزايا العملية الملموسة وإمكانية التوسع، وهي ركائز لطالما ميّزت مبادرات دبي.

وبدورها، قالت ياسمين فريك، مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن النجاح الاستثنائي لمبادرة تجّار دبي في عامها الأول يؤكد مدى الإمكانات العالية لمجتمع رواد الأعمال المحلي وقدرتهم على تحقيق النمو في الاقتصاد الرقمي، وإن أبرز ما يُميز المبادرة النمو السريع الذي تحققه هذه الشركات بعد أشهر قليلة من انضمامها، مما يؤكد على فاعلية نهجنا الذي نتّبعه بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي".

من جانبه، قال رامي ربيعة، مالك مصنع شوكولاتة النسمة، وأحد التجار المشاركين، : "نجحنا منذ انضمامنا إلى مبادرة تجّار دبي في إحراز مكانة متميزة في سوق التجارة الإلكترونية، من خلال الاستفادة من التوجيه المناسب لتحقيق النمو والتوسع، ولقد حظينا منذ اليوم الأول بالدعم العملي المباشر، والاستشارات اللازمة لإدراج منتجاتنا، ومن ثم إطلاق منتجات جديدة، إلى جانب المساعدة في مجالات الإعلان واستكشاف فرص التوسع عالمياً ولمسنا نتائج هذا الدعم في أعمالنا وعملياتنا على أرض الواقع.

وباعتبارها من المبادرات الرئيسية ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، تجسد مبادرة تجّار دبي نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تستثمر الشراكات القائمة مع كبرى الشركات والمنصات لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بالأدوات الرقمية المتكاملة، وتعزيز انتشارها التجاري عبر المنصات الإلكترونية ووصولها إلى المتعاملين في مختلف أنحاء العالم.

وأسهم هذا الدعم في تقليل وتذليل عقبات دخول السوق أمام التجار، وتسريع التحول الرقمي في منظومة الأعمال المتنوعة في دبي.

وستعمل أمازون على توسيع مجموعتها من حزم إدارة الحسابات المخصصة، وتعزيز وصول برنامجها إلى فئات جديدة من التجار والبائعين..أما نون، فتتطلع إلى ضم المزيد من الشركات المؤهلة ضمن برنامجها إلى منصة نون مينتس، منظومتها الخاصة بالتوصيل السريع، بالإضافة إلى تجربة حلول مبتكرة لتمويل الشركات متناهية الصغر بهدف مساعدتها على إدارة تدفقات السيولة.

ويواصل الشريكان استضافة ورش تدريبية وإرشادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على إدارة العمليات اللوجستية، وتطوير العلامات التجارية، والتوسع على المستوى العالمي.

وتواصل مبادرة تجّار دبي دورها في ربط المشاريع المحلية المبتكرة بالأسواق الدولية، فضلاً عن تعزيز مكانة الإمارة بوصفها المنصة المثلى لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي.