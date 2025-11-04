أبوظبي للإعلام توقع شراكة استراتيجية مع منصة ستارزبلاي

أبوظبي في 4 نوفمبر / وام / وقعت "أبوظبي للإعلام"، شراكة استراتيجية مع منصة ستارزبلاي، المنصة الرائدة في مجال تقديم خدمة المشاهدة حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لينتقل بموجبها محتوى تطبيق (ADtv) بالكامل إلى منصة أبوظبي للإعلام(ADMN) الرقمية والجديدة كلياً ضمن تطبيق ستارزبلاي. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نقلة نوعية في قطاع البث الرقمي على مستوى المنطقة، في خطوة ترسّخ التزام الجانبين بتبني نهج الابتكار الرقمي وتطوير تجربة مشاهدة مُميّزة وجديدة ومجانية بالكامل للجمهور، مدعومة بتقنيات بث عالية الجودة. وفي هذا الإطار، سيتوفر محتوى تطبيق (ADtv) على المنصة الجديدة اعتباراًمن 4 نوفمبر 2025، فيما سيتوقف التطبيق السابق عن العمل نهائياً بتاريخ 30 نوفمبر 2025، ليتمكن الجمهور من متابعة جميع برامجهم ومسلسلاتهم وأفلامهم المفضلة، إلى جانب المحتوى الحصري الذي تُقدمه أبوظبي للإعلام عبر منصة (ADMN) على تطبيق ستارزبلاي بتجربة سهلة وسلسة، ومنظومة تقنية متطورة تواكب أعلى معايير البث الرقمي العالمية. وتسهم هذه الشراكة في تعزيز حضور الجانبين في القطاع الإعلامي إقليمياً، وتوسيع قاعدة المشاهدين من خلال إتاحة محتوى متنوع وغني لجمهور أوسع وترسيخ مكانة شركة أبوظبي للإعلام منصة رائدة في صناعة الإعلام الرقمي، قادرة على تقديم محتوى مُبتكر يعكس الهوية الوطنية ويمتد في الوقت نفسه إلى شريحة جديدة من الجمهور العالمي. وقال راشد القبيسي الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي للإعلام: "تجسد هذه الشراكة استراتيجيتنا الطموحة لمواكبة التحوّلات الرقمية في قطاع الإعلام، والاستثمار المُستمر في مستقبل المنصات الرقمية المتطورة لتلبية تفضيلات الجمهور وتُعزّز من فرص التعاون المستقبلي في مجال الإنتاج المشترك وتقديم محتوى حصري جديد". وأضاف: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق المنصة الجديدة، والتي تترجم حرصنا في أبوظبي للإعلام على ترسيخ التزاماتنا بالابتكار وتطوير تجربة المشاهدة بما يُواكب تطلعات الجمهور .. وانتقال محتوى ADtv إلى منصة ستارزبلاي يعكس رؤيتنا لتوفير وصول أسهل إلى برامجنا وقنواتنا، ويضمن تجربة تقنية متفوقة تُرسّخ مكانتنا كإحدى أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستارزبلاي، ماز شيخ : "سعداء بهذه الشراكة مع أبوظبي للإعلام، والتي تُتيح لنا تقديم تجربة مشاهدة متطورة ومتكاملة تضمن وصول محتوى وبرامج أبوظبي للإعلام عبر منصة ستارزبلاي إلى شريحة واسعة وجديدة من الجمهور والمتابعين.. كما أن هذه الشراكة تعكس التزامنا بالعمل مع أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة، ومن شأنها أن تُسهم في توسيع خيارات المشاهدة للمستخدمين وتعزيز حضورنا الرقمي بشكل أكبر وتمكيننا في المنافسة الإعلامية الرقمية".

و يُمثل الإعلان عن هذه الشراكة نقلة نوعية في أسلوب توزيع المحتوى الإعلامي العربي عبر المنصات الرقمية الرائدة وتفتح هذه الخطوة آفاقاً واسعة أمام الجانبين للتعاون في مشاريع جديدة للإنتاج المُشترك والمحتوى الحصري، الأمر الذي يُساهم في تقديم محتوى نوعي يُلبّي احتياجات الجمهور المتغيرة، ويُواكب التوجّهات العالمية في صناعة الإعلام الرقمي. وبهذا الانتقال، تكون أبوظبي للإعلام قد خطت خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها مؤسسة إعلامية مُتجددة ورائدة في الابتكار الرقمي، في الوقت الذي تُواصل فيه ستارزبلاي تعزيز موقعها منصة رائدة في تقديم الترفيه الرقمي في المنطقة.