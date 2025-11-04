الاتحاد للطيران تدشن 4 وجهات جديدة في أفريقيا وآسيا

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ وسعت الاتحاد للطيران شبكتها العالمية بأربع وجهات جديدة بعدما أتمت أولى رحلاتها إلى كل من تونس وهانوي وتشيانغ ماي وهونغ كونغ خلال ثلاثة أيام متتالية.

وتعزز الخدمات الجديدة مكانة أبوظبي مركزا وبوابة رئيسية لدولة الإمارات، وتدعم السياحة والتجارة الوافدة.

ومع استمرار الاتحاد للطيران في توسيع شبكتها، تضيف الشركة آلاف المقاعد الجديدة من وإلى أبوظبي.

وتسيّر الناقلة ثلاث رحلات أسبوعية إلى تونس انطلقت أولاها في الأول من نوفمبر الجاري، لتلبي احتياجات رحلات الأعمال المتزايدة بين الإمارات العربية المتحدة وتونس.

و بدأت أول رحلات الناقلة إلى هانوي في 2 نوفمبر، لتربط الناقلة هذه الوجهة أبوظبي مباشرةً بالعاصمة الفيتنامية للمرة الأولى بست رحلات أسبوعية، ما يعزز العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين.

وانطلقت في 3 نوفمبر أولى الرحلات إلى تشيانغ ماي، لتسيّر الناقلة أربع رحلات أسبوعية إلى شمال تايلاند أمام المسافرين من الشرق الأوسط وأوروبا عبر أبوظبي.

وتُمثل رحلات هونغ كونغ، التي انطلقت أيضًا في 3 نوفمبر "خمس رحلات أسبوعية"، عودة الاتحاد للطيران إلى إحدى أبرز وجهات الأعمال والترفيه في آسيا، وتتزامن مع إعادة إطلاق شراكة الاتحاد للطيران في برنامج المشاركة بالرمز مع خطوط هونغ كونغ الجوية، لتعزيز رحلات ربط عبر آسيا.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إن هذه الرحلات الجديدة توسع الخيارات المتاحة للضيوف مع جذب المزيد من الزوار لاكتشاف أبوظي، وبينما نواصل المساهمة في نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي النصف هذا العام، يبقى تركيزنا منصباً على ربط المزيد من الناس والثقافات والفرص عبر أبوظبي.

وتسهم المسارات الأربعة الجديدة في توسيع شبكة وجهات الاتحاد للطيران لتشمل أكثر من 85 وجهة، مما يؤكد دور الاتحاد المحوري في ربط أبوظبي بالعالم ودفع عجلة السياحة والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات.