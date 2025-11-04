وزارة الخارجية تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند لدى الدولة

أبوظبي في 4 نوفمبر /وام/ تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند الجديد لدى دولة الإمارات.

ورحّب سعادته بالسفير الجديد وتمنّى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الهند وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور ديباك ميتال عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيدًا بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله".

وتربِط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.



