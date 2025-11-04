دبي تستضيف مباراة تنس استعراضية بين أرينا سابالينكا ونيك كيريوس 28 ديسمبر

دبي في 4 نوفمبر/ وام/ تستضيف دبي مباراة استعراضية في التنس تجمع النجمة العالمية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى على قائمة رابطة اللاعبات المحترفات، والنجم الأسترالي نيك كيريوس، تحت عنوان "معركة الجنسين: مواجهة دبي"، وذلك يوم 28 ديسمبر المقبل على صالة كوكا كولا أرينا، في حدث يجمع بين المنافسة القوية والعروض الترفيهية العالمية.

يأتي هذا الحدث بعد مرور أكثر من خمسة عقود على المباراة التاريخية الشهيرة "معركة الجنسين" التي أقيمت عام 1973 بين بيلي جين كينغ وبوبي ريغز، حيث تعود الفكرة في نسختها الجديدة لتجمع بين اثنين من أبرز نجوم اللعبة في العالم في أمسية تحتفي بروح المنافسة والتنوع في التنس الحديث.

وأعربت سابالينكا عن حماسها للمشاركة في الحدث وقالت : "أكن احتراماً كبيراً لبيلي جين كينغ وما قدمته للتنس النسائي، وأنا فخورة بتمثيل تنس السيدات في هذه النسخة الجديدة من المواجهة الشهيرة، دبي هي بيتي الثاني، وأعلم أن جماهيرها تعشق الفعاليات الكبرى أحترم نيك كيريوس كثيراً، لكنني مستعدة لتقديم أفضل ما لديّ وتقديم عرض مميز للجماهير في كوكا كولا أرينا".

من جانبه، قال نيك كيريوس: "حين تتحداك المصنفة الأولى عالمياً لا يمكنك إلا أن تلبّي النداء.. أرينا لاعبة رائعة وبطلة حقيقية، لكنني لا أتراجع أمام التحديات.. جئت إلى دبي لأقدم عرضاً استثنائياً يليق بجمهورها، فاستعدوا لأمسية لا تُنسى في كوكا كولا أرينا".

يُنظم الحدث من قبل شركة "TLive" في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع الشريك المؤسس "IM8"، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وصالة كوكا كولا أرينا، في إطار جهود دبي المستمرة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية.