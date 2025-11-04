«أكسنتشر» تستعرض حلولها التقنية المتقدمة خلال أديبك 2025

أبوظبي في 4 نوفمبر/وام/ استعرضت شركة «أكسنتشر»، المتخصصة في مجال الخدمات المهنية المتخصصة، خلال معرض أديبك 2025 أحدث حلولها الرقمية وتقنياتها المبتكرة الداعمة لقطاع الطاقة المستدامة.

وأكد أندرو سمارت، المدير الإداري الأول لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا في شركة أكسنتشر، أن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أديبك 2025 تأتي في إطار دورها كشريك استراتيجي للذكاء الاصطناعي، بهدف إبراز كيفية توظيف التقنيات الحديثة في إعادة ابتكار العمليات الأساسية لشركات الطاقة، مع التركيز على وضع الإنسان في صميم مسيرة التحول المستقبلي.