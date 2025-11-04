العربية للطيران تطلق رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة وقازان

رأس الخيمة في 4 نوفمبر/وام/ أطلقت العربية للطيران رحلاتها المباشرة بين رأس الخيمة ومدينة قازان الروسية في خطوة جديدة تعكس توسع عمليات الشركة انطلاقاً من رأس الخيمة.

وأقيم بهذه المناسبة حفل بمطار رأس الخيمة الدولي قبيل إقلاع الرحلة بحضور ممثلين عن المطار وشركة العربية للطيران.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران إن إطلاق الرحلات الجديدة بين رأس الخيمة وقازان يعزز من حضورنا المتنامي في روسيا ويعكس التزامنا بتقديم تجربة سفر مريحة وبأسعار مناسبة فضلًا عن مواصلة دعم نمو إمارة رأس الخيمة بوصفها مركزا رئيسيا للسياحة والتجارة.

تشكل الخدمة الجديدة الإضافة الأحدث إلى شبكة وجهات العربية للطيران في روسيا إنطلاقاً من رأس الخيمة بالإضافة إلى موسكو ويكاترينبورغ ، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر راحة وبأسعار تنافسية بين الإمارات وروسيا.