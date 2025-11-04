«أيرزن» الألمانية تستعرض خلال أديبك حلولها المبتكرة لدعم التحول الصناعي المستدام

أبوظبي في 4 نوفمبر/ وام/ استعرضت شركة «أيرزن» الألمانية المتخصصة في تقنيات الغازات الصناعية، خلال معرض ومؤتمر أديبك 2025 أحدث أنظمتها وحلولها المبتكرة في مجالات الطاقة والغاز والهيدروجين والحلول البيئية.

وأكد المهندس محمد اللاهوني، رئيس وحدة الهواء في "أيرزن" أن الشركة تعكف على تطوير حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، على رأسها تقنيات الهيدروجين الأخضر والأنظمة الصناعية الذكية التي تسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد منصة عالمية رائدة لجذب الشركات والخبرات الدولية في مجال الطاقة، مؤكداً أن “أديبك” يمثل أحد أكبر وأهم المنصات العالمية لعرض أحدث التقنيات وبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية عبر استقطابه نخبة الشركات العالمية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وغيرها.

وأضاف أن مشاركة “إيرزَن” في المعرض أتاحت لها فرصة عرض أحدث حلولها التقنية الداعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، والتواصل مع شركاء الصناعة من مختلف دول العالم، بهدف دراسة احتياجات السوق الإقليمي وتقديم حلول مستدامة تلبي المتطلبات المستقبلية.