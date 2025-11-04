بروج للاستثمارات البترولية و"هانيويل" توقعان اتفاقية للحصول على ترخيص إنتاج البنزين بالفجيرة

أبوظبي في 4 نوفمبر/وام/ أعلنت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة هانيويل، للحصول على ترخيص إنشاء أول مصفاة مخصصة لإنتاج البنزين عالي الجودة في إمارة الفجيرة وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر أديبك 2025، بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وتعد شركة بروج للاستثمارات البترولية والغازحالياً في المرحلة الأخيرة من إغلاق صفقة اندماجها مع شركة الخليج للملاحة المدرجة في سوق دبي المالي.

وتتضمن الاتفاقية الحصول على التصميم الهندسي الأساسي والتصاميم التفصيلية للمصفاة، التي ستنتج بنزيناً عالي الجودة بمعيار (يورو 5) وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية.

ويتألف المشروع من عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 15 ألف برميل يومياً، وتشكل أول مصفاة متخصصة بإنتاج البنزين عالي الجودة في إمارة الفجيرة، ما يمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتكرير المشتقات النفطية.

وسيتم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث تقنيات التكرير والمعالجة من شركة هانيويل، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية وفق المعايير الدولية.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو تعزيز قدراتها الصناعية في قطاع التكرير، وضمان استقرار الإمدادات في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية".

وأضاف سعادته أن مصفاة البنزين الجديدة في إمارة الفجيرة تشكل إضافة نوعية إلى المنظومة الوطنية للطاقة من خلال تبني أحدث التقنيات التي تضمن أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.

وقال :" نؤكد في وزارة الطاقة والبنية التحتية حرصنا الدائم على تمكين المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق رؤية (نحن الإمارات 2031)، وتعزز دور القطاع الخاص في بناء مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام".

وأكدت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز أن مشروع المصفاة في إمارة الفجيرة سيدعم توجهات الدولة وحكومة الفجيرة نحو تطوير مشاريع الطاقة، من خلال توسيع الصناعات البترولية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، إلى جانب توفير فرص تطوير وتأهيل للكوادر الوطنية في مجالات التكرير والتشغيل والصيانة.

وأشارت الشركة إلى أن إمارة الفجيرة، بموقعها الاستراتيجي تواصل أداء دورها المحوري في دعم مشاريع الطاقة، بوصفها مركزاً عالمياً لتخزين وتجارة النفط ومشتقاته.

ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تعزيز التنوع الطاقي داخل الدولة وخارجها، وخلق فرص عمل نوعية، وتنمية سلاسل التوريد المحلية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التكرير الوطنية، وتوسيع قدرات التصدير عبر ميناء الفجيرة وموانئ الدولة الأخرى.

جدير بالذكرأن هانيويل شركة عالمية رائدة تعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من سبعة عقود، وتجمع حلولها بين التجهيزات والمعدات والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يوفر قيمة مضافة لعملائها ويدعم رؤى التنمية الوطنية وجهود تنويع الاقتصاد في المنطقة