" مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة" يفتح آفاقا واسعة أمام الناشرين

الشارقة في 4 نوفمبر / وام / فتح مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة آفاقاً جديدة للتعاون بين الناشرين واستديوهات الرسوم المتحركة العالمية من خلال مشاركته في جناح خاص في الدورة الـ15 من مؤتمر الناشرين الدولي التي جمعت 1300 ناشر من 116 دولة وطرح رؤيته تجاه تحويل الكتب إلى محتوى مرئي وتسهيل شراء وبيع الحقوق بين الناشرين وشركات الإنتاج و ذلك في خطوة تؤكد دوره الريادي في بناء جسور بين قطاعات الإبداع العالمية.

وقدّم جناح المؤتمر في المعرض تجربة تفاعلية متكاملة جمعت بين المعرفة والتقنية استعرض من خلالها الأدوات العملية التي تدمج القصص في وسائط جديدة بما فيها الأجهزة اللوحية وتقنيات الواقع الافتراضي وذلك بالتعاون مع شريك المؤتمر الاستراتيجي "واكوم" الشركة المتخصصة في تصنيع الأجهزة المخصصة للرسامين وفناني تحريك الصور.

وقدم تطبيق Story Builder التابع لشركة VRwareEdu رؤية تفاعلية حول مستقبل السرد القصصي إذ يوفر هذا التطبيق الذي يستند إلى تكنولوجيا الميتافيرس للمستخدمين فرصة صناعة وتجربة كتبهم الرقمية المصورة من خلال دمج الصور وإضافة الملصقات وفقاعات الحوار إلى جانب تسجيل أصواتهم في تجربة عملية حول سبل إعادة تصوّر الحكايات وتقديمها رقمياً للجماهير.

واستضاف جناح المؤتمر وفداً يابانياً ضم ناشرين وممثلي استديوهات رسوم متحركة للقاء نظرائهم العرب والدوليين بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التبادل الدولي في مجال تحويل الكتب إلى مشاريع رسوم متحركة.

و قالت خولة المجيني المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة : " لمسنا خلال مشاركتنا تفاعلاً لافتاً من الناشرين الدوليين والعرب الذين أبدوا اهتماماً متزايداً بالتعرّف إلى آليات تحويل كتبهم إلى أعمال رسوم متحركة وقد فتح هذا الحوار المباشر آفاقاً جديدة لتعاونٍ عملي بين صناعة النشر وصناعة المحتوى البصري".

تأتي هذه المشاركة امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة 2025 والذي استقطب أكثر من 5000 مشارك وضم برنامجاً متكاملاً قدمه أكثر من 74 خبيراً دولياً من مختلف مجالات الفنون البصرية وصناعة المحتوى.

وركّز المؤتمر في نسخته الأخيرة على السرد القصصي العالمي ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الإنتاج الإبداعي والتأثير الثقافي للرسوم المتحركة مؤكداً أهمية بناء منظومة إبداعية مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الإفريقية.

ومن خلال حضوره في مؤتمر الناشرين يواصل مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة ترسيخ موقعه منصة استراتيجية تربط بين النشر وصناعة المحتوى البصري وتفتح آفاقاً جديدة لتحويل الكتب إلى أعمال رسوم متحركة وسلاسل تلفزيونية وسينمائية تُسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي العالمي.