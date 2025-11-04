منصور بن محمد يفتتح معرض "جلفود للتصنيع 2025 "

دبي في 4 نوفمبر/وام/ افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم ، الدورة الحادية عشرة لمعرض جلفود للتصنيع 2025، الذي تستمر فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة غير مسبوقة من خبراء القطاع ومنتجي الأغذية والمشروبات والمبتكرين وقادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

وأكد سموه أن معرض جلفود للتصنيع 2025 يمثل منصة عالمية محورية لتسريع التحوُّل الذكي والمستدام في قطاع الأغذية، مشيرًا إلى أن المشاركة الدولية غير المسبوقة هذا العام تعكس ثقة العالم بقدرة دبي والإمارات على قيادة الابتكار الغذائي وبناء سلاسل إمداد مرنة وعصرية.

وأثنى سموه على ما تقدمه أجنحة كبرى الشركات والدول المشاركة من حلول صديقة للبيئة، وأنظمة تصنيع ذكية، وابتكارات حديثة، مُشيدًا بما يجسّده المعرض من روح التعاون والابتكار، ومكانته كوجهة استراتيجية لبناء مستقبل غذائي أكثر أمانًا، شمولًا، واستدامة للجميع.

ويُعد المعرض الوجهة العالمية الأبرز في مجال تصنيع الأغذية جامعًا بين أحدث التقنيات في المجال والفرص التي تُقدَّر بمليارات الدولارات في وقت تقوم فيه منطقة الشرق الأوسط بتعزيز موقعها كمركز قوة عالمي رائد في الإنتاج المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تطبيق أنظمة الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة والمترابطة، وبما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات لزيادة إنتاجها الغذائي المحلي بنسبة 30% قبل حلول عام 2030.

وخلال جولته في المعرض، زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة شركة Symrise -ألمانيا، حيث اطلع على ابتكاراتها المتطورة في مجال النكهات والمكونات الغذائية المستدامة، والحلول البيئية الصديقة للبيئة.

ثم توقف سموه عند جناح شركةChocolake -الأردن، حيث استمع إلى شرح حول منتجات الشركة وما تقدمه من حلول تصنيعية مستدامة، بما في ذلك عمليات الإنتاج الصديقة للبيئة وسلاسل التوريد.

كما زار سموه منصة شركة Givaudan-سويسرا، حيث اطلع على أحدث حلولها في مجال النكهات والعطور الغذائية، مع استعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تطوير المنتجات.

وتوقف سموه عند جناح شركةMiddleby -الولايات المتحدة وتعرف فيه على أحدث معدات معالجة الطعام المتقدمة، بما في ذلك الآلات الآلية التي تعزز الكفاءة والسلامة في الإنتاج.

ثم زار سموه منصة شركةIMCD -هولندا، التي تستعرض خلال المعرض حلول التوزيع والمكونات المتخصصة، مع التركيز على دعم الابتكار في صناعة الغذاء، وكذلك جناح شركة Tetra Pak- سويسرا، التي تستعرض خلاله أحدث تقنيات التغليف المستدام، مثل الحلول القابلة لإعادة التدوير والتي تقلل من البصمة الكربونية.

وشملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في معرض جلفود للتصنيع 2025 عددًا من أجنحة الدول المشاركة.

فقد زار سموه جناح فرنسا، الذي يضم مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات متعددة ضمن قطاع التصنيع الغذائي واطلع على أحدث ابتكارات الشركات الفرنسية في صناعة المنتجات العضوية والتقنيات الحديثة في التصنيع. كما زار سموه جناح ألمانيا، الذي يضم عددًا من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الغذائية المتقدمة، بما في ذلك الآلات الدقيقة والحلول الرقمية.

واختتم سموه جولته في المعرض بزيارة جناح إيطاليا المشارك في المعرض واستمع إلى شرح حول ما تقدمه الشركات الإيطالية من مساهمات في مجال الاستدامة والابتكار في قطاع التصنيع الغذائي، مع التركيز على المنتجات التقليدية المعاد صياغتها بطرق حديثة.

وتشهد الدورة الحالية من المعرض مجموعة من الفعاليّات، أبرزها "قمة تكنولوجيا الأغذية" (FoodTech Summit)، بمشاركة شخصيات عالمية ونخبة من الخبراء من كبرى الشركات، منها Mars وTitan Capital وUnilever وHive Capital، وغيرها، وذلك لاستكشاف مستقبل القطاع، والتقارب بين الابتكار والاستثمار والسياسات، ودور الحدث الرائد في تحديد ملامح صناعة الأغذية للعقد القادم.

ويأتي تنظيم الدورة الحالية من المعرض مع توقعات بحدوث قفزة هائلة في حجم السوق العالمي لتصنيع الأغذية ليبلغ 318.29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، وذلك مع تصدُّر الذكاء الاصطناعي لنمو القطاع عبر الأتمتة والتعلم الآلي في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.