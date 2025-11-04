انطلاق ملتقى مستشفيات الظفرة الصحي الرابع تحت شعار "صحة المجتمع تبدأ من الأسرة"

الظفرة في 4 نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الصحي الرابع لمستشفيات الظفرة تحت شعار "صحة المجتمع تبدأ من الأسرة"، برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبحضور سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة، والسيد حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات في المنطقة.

وينظم الملتقى من قبل مستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة "صحة" التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، ويستمر حتى 6 نوفمبر الحالي في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد، بمشاركة أكثر من 70 جهة داعمة وعارضة من مختلف التخصصات والمجالات الطبية وغير الطبية.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي الصحي لدى مجتمع الظفرة، وتسليط الضوء على مقدمي خدمات الرعاية الصحية والإمكانات المتوفرة في المنطقة، إلى جانب تشجيع الكوادر الطبية الشابة على دراسة التخصصات السريرية والطبية والتمريضية ومجالات الصحة المساندة، بما يسهم في دعم استدامة القطاع الصحي وتطوير كفاءاته الوطنية.

وأكد جابر علي المرر، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة ورئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، أن الحدث يشكل منصة تفاعلية تجمع بين التثقيف والترفيه، حيث يتضمن العديد من الأنشطة على المسرح التفاعلي، وورش عمل متخصصة، ومجلساً لكبار المواطنين، إضافة إلى مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضح أن الملتقى يسلط الضوء على أحدث التطورات في المجال الصحي والخدمات المجتمعية، منطلقاً من شعار هذا العام "صحة المجتمع تبدأ من الأسرة"، تأكيداً على أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع صحي ومتوازن.

من جانبها، قالت الدكتورة مريم راشد المحيربي، المدير التنفيذي الطبي لمستشفيات الظفرة، إن مستشفيات الظفرة تجسد مسيرة تحول نوعي في منظومة الرعاية الصحية، حيث انتقلت من التركيز على الرعاية الأولية إلى التميز في التخصصات الطبية. وأضافت أن الملتقى يمثل منارة لهذا التحول، إذ يجمع نخبة من المهنيين الصحيين والمبتكرين والقادة تحت رؤية واحدة لإعادة تعريف التميز في رعاية المرضى، من خلال التكامل والابتكار والرحمة.

وأشارت المحيربي إلى أن مستشفيات الظفرة تواصل التزامها بتقديم خدمات صحية أكثر تطوراً واستدامة تتمحور حول المريض، مؤكدة أن الملتقى يجسد التوجه نحو مستقبل تكون فيه الرعاية الأولية محور النظام الصحي، ويعزز التعاون بين مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى تمكين الأطباء والمرضى عبر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة الصحية في المنطقة.

وشهد الملتقى جولة تفقدية قام بها سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حيث اطلع على أحدث الخدمات والمبادرات الصحية التي تقدمها الجهات المشاركة، وتبادل معهم النقاش حول سبل تطوير الخدمات الصحية وتعزيز التعاون المؤسسي في المنطقة.

واختُتمت الفعالية بتكريم الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لدورهم البارز في دعم وإنجاح الملتقى، ومساهمتهم الفاعلة في تطوير منظومة الرعاية الصحية في منطقة الظفرة.