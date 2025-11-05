الصاروخ "أريان 6" ينطلق من غويانا الفرنسية حاملاً قمراً صناعياً لمراقبة البيئة

كورو (فرنسا) في 5 نوفمبر /وام/ أُطلق الصاروخ الأوروبي الثقيل "أريان 6" بنجاح مساء أمس الثلاثاء، من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، حاملاً قمراً صناعياً جديداً مخصصاً لمراقبة البيئة، في خطوة جديدة تعزز استعادة أوروبا لاستقلالها في الوصول إلى الفضاء.

وتم إطلاق الصاروخ عند الساعة 18:02 بالتوقيت المحلي (21:02 بتوقيت غرينتش)، أعقبه انفصاله عن القمر الصناعي بعد 33 دقيقة و51 ثانية من الإقلاع، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وتهدف هذه المهمة إلى وضع القمر الصناعي، الذي يزيد وزنه على طنين، في مدار شمسي متزامن على ارتفاع 693 كيلومتراً، وهو مدار يسمح للقمر الصناعي بالمرور بالقرب من القطبين ورصد كل نقطة على سطح الأرض في التوقيت الشمسي نفسه، ما يسهّل مقارنة الصور على مدى الزمن.

وتُعد هذه المهمة ثالث رحلة تجارية للصاروخ "أريان 6" منذ دخوله الخدمة العام الماضي.

وكان الصاروخ قد نفّذ رحلته الافتتاحية في يوليو 2024، ما مثّل عودة أوروبا إلى الاعتماد على نفسها في الإطلاقات الفضائية، رغم فشل مرحلة دخول الجزء العلوي في الغلاف الجوي عند انتهاء المهمة. ومنذ ذلك الحين، نفّذ "أريان 6" رحلتين تجاريتين هذا العام، الأولى في 6 مارس لإطلاق قمر صناعي عسكري، والثانية في 13 أغسطس لنقل قمر مخصص للأرصاد الجوية.

ويحمل الصاروخ في مهمته الأخيرة القمر الصناعي "سنتينيل-1 دي" (Sentinel-1D)، الذي صُنِع بواسطة شركة "تاليس ألينيا سبيس" (Thales Alenia Space) ضمن برنامج "كوبرنيكوس" (Copernicus) لمراقبة الأرض، التابع للاتحاد الأوروبي.

وسيزوّد القمر الصناعي الجديد العلماء والهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية ببيانات دقيقة عن البيئة والمناخ، من خلال مراقبة الجليد البحري والأنهار الجليدية، ورصد تسربات النفط وإزالة الغابات، ومتابعة آثار التغير المناخي مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ومن المتوقع أن تبلغ مدة تشغيل القمر الصناعي سبع سنوات ونصف، وسينضم إلى القمر الصناعي "سنتينيل-1 سي" الذي أُطلق في ديسمبر 2024، ليحل محل "سنتينيل-1 إيه" الذي دخل الخدمة عام 2014 ويقترب من نهاية عمره التشغيلي. وسيعمل القمران معاً للحفاظ على دورة مراقبة مدتها ستة أيام. كما أنهما مزودان بمستقبلات متوافقة مع نظام "غاليليو" الأوروبي لتحسين دقة تحديد المواقع المدارية.

ومن المقرر تنفيذ إطلاق تجاري رابع على الأقل لصاروخ "أريان 6" قبل نهاية العام الجاري.

وخفّضت "أريان سبيس"، في منتصف سبتمبر الماضي، عدد الرحلات التجارية المقررة لعام 2025 من خمس إلى أربع، لكنها أكدت نيتها مضاعفة عدد الإطلاقات تقريباً في عام 2026.