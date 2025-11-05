القاهرة تستضيف منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الأحد المقبل

القاهرة في 5 نوفمبر /وام/ تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد المقبل منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي يجمع بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، في إطار جهود دعم التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج وتعزيز مسارات التنمية المشتركة وجذب الاستثمارات النوعية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، إن المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين، يهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية ومجالات التعاون مع دول الخليج، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والزراعة، والاقتصاد الرقمي، والتعليم، والرعاية الصحية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين.

ويتضمن المنتدى جلسات نقاشية واجتماعات ثنائية بين مجتمع الأعمال B2B، ولقاءات بين الشركات والجهات الحكومية B2G، إضافة إلى معرض للاستثمارات.