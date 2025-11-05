المفوض التجاري الإيطالي: 45% زيادة سنوية في صادرات تكنولوجيا النفط والغاز إلى الإمارات

أبوظبي في 5 نوفمبر /وام/ أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات، ومدير مكتب الوكالة الإيطالية للتجارة في دبي، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا تشهد مرحلة ازدهار غير مسبوقة، مدفوعة بنمو متواصل في حجم التبادل التجاري وتوسع التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والاستدامة.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض "أديبك"، أن الصادرات الإيطالية إلى الدولة سجلت نموًا لافتًا خلال عام 2025 بنسبة 18%، فيما حققت صادرات تكنولوجيا النفط والغاز زيادة سنوية تجاوزت 45%، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية وتنوعها بين البلدين.

وأوضح أن المشاركة الإيطالية في معرض "أديبك" هذا العام، والتي تضم أكثر من 150 شركة من القطاعات الصناعية والتكنولوجية المختلفة، تؤكد عمق التعاون الثنائي واتساع نطاقه، لافتًا إلى أن وكالة التجارة الإيطالية تعمل على دعم منظومة متكاملة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُسهم في نقل أحدث الحلول المبتكرة والمستدامة إلى السوق الإماراتية.

ولفت إلى أن الإمارات تمثل اليوم مركزًا محوريًا للشركات الإيطالية الراغبة في التوسع نحو أسواق إفريقيا وجنوب شرق آسيا، خاصة في ظل توقيع الدولة سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تُعزز مكانتها كجسر عالمي للأعمال والاستثمار.

وأشار إلى أن هذا الزخم في التعاون يعكس رؤية البلدين المشتركة في تعزيز الابتكار وتبني الحلول الخضراء، مؤكدًا أن الشركات الإيطالية تسعى لتوسيع شراكاتها مع نظيراتها الإماراتية في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتقنيات منخفضة الكربون، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها الطموحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأكد سولداني أن إيطاليا، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد صناعي في الاتحاد الأوروبي، ترى في الشراكة مع دولة الإمارات شراكة إستراتيجية طويلة الأمد، مشددا على الالتزام بمواصلة تطوير التعاون القائم على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة لتحقيق النمو المتبادل والوصول إلى آفاق جديدة من النجاح الاقتصادي.