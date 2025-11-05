دبي تستضيف المؤتمر السنوي لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية 14نوفمبر

دبي في 5 نوفمبر / وام / تستضيف دبي فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الحالي، بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصص من مختلف أنحاء العالم، من بينهم نخبة من أبرز أطباء الأمراض الجلدية وخبراء الطب التجميلي والعلاج بالليزر.

وأكد الدكتور أيمن النعيم، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجلدية ورئيس المؤتمر، أهمية الحدث على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر، سيتضمن أكثر من 50 محاضرة علمية تناقش أحدث المستجدات في طب الأمراض الجلدية والطب التجميلي، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي يقدمها خبراء محليون ودوليون بارزون لاستعراض أهم الأمراض الجلدية والتجميلية وطرق علاجها.

وأوضح أن المؤتمر سيسلط الضوء على أحدث التطورات العالمية في علوم الجلد والليزر والطب التجميلي، بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتزويد الأطباء المشاركين بالمهارات والمعارف المتقدمة لتطبيقها في ممارساتهم اليومية، مما يسهم في تعزيز أعلى معايير الرعاية لمرضى الجلدية.

وسيستعرض جدول أعمال المؤتمر موضوعات متنوعة تشمل أمراض الشعر والأظافر، وحب الشباب، وسرطان الجلد، والأمراض المعدية الجلدية، والعلاجات الدوائية الجلدية، وتقنيات الليزر التي أصبحت ذات أهمية متزايدة في علاج التصبغات الجلدية، وآثار الحروق، والوحمات الوعائية، والدوالي، والوشم، والصدفية، والبهاق، والأكزيما، والالتهابات الفطرية الجلدية.

وكشف الدكتور النعيم أن المؤتمر سيشهد أيضاً إطلاق عدد من الأدوية الجديدة في دولة الإمارات، ما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للابتكار الدوائي، خصوصاً في علاج الأرتيكاريا الشرى، مرض الجلد الفقاعي، وأحدث أجيال العلاجات البيولوجية للبهاق والصدفية.

وأكد أن دولة الإمارات من أسرع الدول في تسجيل الأدوية الجديدة لضمان وصول المرضى إلى أحدث العلاجات، ومن أولى الدول عالميًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض الجلدية مثل الصدفية وسرطان الجلد، وكذلك في استخدام الليزر لعلاج الوحمات الوعائية والتصبغات والأورام الحميدة.

وأشار الدكتور النعيم إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يضم أكثر من 30 شركة محلية وعالمية، سيستعرض أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تشخيص الأمراض الجلدية وتطبيقات الليزر والعلاجات التجميلية.

وسيشارك في المؤتمر متحدثون متميزون من الإمارات والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والفلبين، وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، وكرواتيا، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، وتونس، حيث سيقدمون أحدث نتائج أبحاثهم وتجاربهم السريرية في مجالات الأمراض الجلدية والطب التجميلي والعلاج بالليزر.