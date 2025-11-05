مصرف الشارقة الإسلامي ينجح في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار

الشارقة في 5 نوفمبر /وام/ أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، نجاحه في إتمام إصدار صكوك ممتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في ظل تقلبات مرتفعة في الأسواق وضغوط على مستويات السيولة مع نهاية العام، ما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة مركزه المالي ونهجه المنضبط في إدارة الميزانية العمومية.

وتم تسعير الصكوك لأجل خمس سنوات بعائد قدره 4.65%، أي بفارق 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

واستقطب الإصدار طلبات تجاوزت 1.35 مليار دولار أمريكي، بما يمثل تغطية بلغت 2.6 ضعف حجم الطرح، مع مشاركة واسعة من مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ما يبرهن على جاذبية المصرف للمستثمرين العالميين واستمرار الطلب الدولي القوي على الصكوك الإسلامية بأعلى معايير الجودة.

وأكد محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، أن نشاط المصرف في أسواق رأس المال يشكل ركناً أساسياً من إستراتيجيته التمويلية طويلة الأمد، التي بدأ تنفيذها منذ عام 2006، مُضيفاً ان هذا الإصدار الجديد يعكس قدرة المصرف على الوصول بكفاءة إلى الأسواق العالمية حتى في ظل الظروف الصعبة، مع الحفاظ على إدارة سيولة حكيمة.

وقال إن الإصدار العاشر من الصكوك الممتازة غير المضمونة التي يطرحها المصرف، يعزز مكانته كجهة إصدار موثوقة ومتسقة، مشيرا إلى أن عدد الصكوك القائمة حالياً ارتفع، مع هذا الإصدار، إلى ثلاثة، أحدها يستحق في 2029، واثنان في 2030، وأن هذا الإصدار هو الثالث للمصرف خلال عام 2025.

من جانبه أوضح أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف، أن الطلب القوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين، على الرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق، أتاح لمصرف الشارقة الإسلامي تقليص هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالتسعير الأولي، مؤكدا أن هذا النجاح يجسد ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمصرف والتزامه بتنفيذ إستراتيجيته بكفاءة.