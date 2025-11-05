شنايدر إلكتريك تدخل مرحلة جديدة من التوسع الصناعي في الإمارات

أبوظبي في 5 نوفمبر /وام/ أكد وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في "شنايدر إلكتريك" أن الشركة دخلت مرحلة جديدة من التوسع الصناعي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مدفوعة بالتحول نحو الإنتاج الذاتي القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يتيح تشغيل العمليات الصناعية بكفاءة عالية دون تدخل بشري مباشر.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش معرض "أديبك 2025" إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين "شنايدر" وشركة "أدنوك"، تأتي لتطبيق حلول الإنتاج الذاتي في قطاع النفط والغاز باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يجري تنفيذ المشروع على مراحل حتى نهاية 2026 بهدف الوصول إلى نموذج إنتاج متكامل يعتمد بالكامل على الأتمتة والتحليل الذكي للبيانات.

وأكد أن "شنايدر إلكتريك" تستثمر بقوة في تعزيز حضورها الصناعي في الإمارات، من خلال إنشاء أربعة مصانع ومعامل جديدة بين عامي 2024 و2025 في الشارقة وأبوظبي ودبي، إلى جانب توسعة عملياتها في منطقة جبل علي التجارية، كما أطلقت مشاريع إنتاج بالشراكة مع جهات محلية في مصفح، بدأت هذا العام بتوريد المعدات الكهربائية إلى "أدنوك" و"طاقة" وعدد من الشركات الوطنية.

وأوضح أن الشركة افتتحت خلال العام الماضي مصنعاً في الدمام بالمملكة العربية السعودية، لإنتاج المعدات المخصصة لمراكز الطاقة والبيانات، إلى جانب مركز لتجميع المعدات الكهربائية في الشارقة يخدم الأسواق الإقليمية.

وأضاف شتا، أن دولة الإمارات تمثل حالياً نحو 20% من إجمالي إنتاج "شنايدر إلكتريك" في الشرق الأوسط وإفريقيا، مبينا أن غالبية إنتاج الشركة يتم في الإمارات والسعودية، اللتين تشكلان معا مركزا رئيسيا لعمليات التصدير والتوريد في المنطقة، مؤكداً استمرار التوسع في السوقين الخليجي والإفريقي خلال المرحلة المقبلة.











