جامعة خليفة تستضيف "روبوكب 2025" 10 نوفمبر

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / تستضيف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في 10 نوفمبر الحالي النسخة الثامنة من كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025 "روبوكب" في أبوظبي، وهي النسخة الأكبر من نوعها في المنطقة، وتعقد بالتزامن مع انطلاق أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025.

وتستمر منافسات "روبوكب 2025" حتى 15 نوفمبر ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 700 مشارك وما يزيد على 2500 زائر وضيف من جميع أنحاء العالم للتنافس في تحديات الروبوتات ذاتية الحركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومسابقات أخرى تشمل مختلف الفئات "8 بطولات رئيسة و15 بطولة فرعية".

وتتماشى هذه المسابقات مع الأولويات الوطنية للدولة وتؤكد أهمية العديد من الموضوعات كالتنقل الذكي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة وتكنولوجيات التحديات الإقليمية.

ويتضمن الحدث أيضاً ورشاً ديناميكية عن البحوث الرائدة التي تجريها جامعة خليفة في مجالات الروبوتات ذاتية الحركة وروبوتات السرب والإدراك الاصطناعي والتفاعل بين البشر والروبوتات وتصميم الأجهزة الروبوتية.

وتشارك دولة الإمارات بثلاثة فرق يتكون كل منها من 20 طالباً في مسابقات دوري "روبوكب للناشئين" ليمثلوا الدولة في فئات روبوتات كرة القدم وروبوتات الإنقاذ وروبوتات العروض الأدائية.

ويتنافس هؤلاء المبتكرون الصغار مع نظرائهم من أكثر من 22 دولة، ويكتسبون الاحتكاك بالبيئات البحثية الدولية والتعرف إلى المعايير العالمية في مجال الروبوتات، ما يمنحهم فرصة للاطلاع على بيئات بحثية دولية ومعايير عالمية في مجال الروبوتات.

ويحظى فريق دولة الإمارات أيضا بدعم من جانب المتطوعين وأساتذة البحوث من "البرنامج الإستراتيجي لتحدي الروبوتات ذاتية الحركة"، ويشمل هذا الدعم التعاون التقني والتبادل البحثي وتنظيم الفعاليات.

ويستقطب "روبوكب 2025" نحو 151 فريقا مكوناً من 468 طالبا و187 موجها من 21 دولة، وتعكس المشاركة حضوراً عالمياً قوياً من جانب دول تشمل الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وروسيا.