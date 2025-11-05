"أدنوك للحفر" تستحوذ على 80% من "إم بي للخدمات البترولية" بـ 749 مليون درهم لتسريع توسعها الإقليمي في 4 أسواق خليجية

أبوظبي في 5 نوفمبر / وام / أعلنت شركة "أدنوك للحفر" عن إبرام اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 80% في شركة "إم بي للخدمات البترولية"، وهي شركة رائدة في خدمات الحفر وحقول النفط، تزاول أعمالها في كل من سلطنة عُمان، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة، التي تمثل ثاني عملية استحواذ إقليمية لـ "أدنوك للحفر"، في تسريع وتيرة توسعها الإقليمي بشكل كبير، من خلال تعزيز حجم عمليات الشركة، وزيادة قدراتها التشغيلية، وتوسيع نطاق حضورها ليشمل أربعة من أبرز اقتصادات منطقة الخليج.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 749 مليون درهم (ما يعادل 204 ملايين دولار)، وتشمل هذه القيمة محفظة أصول تضم 21 حفارة متنوعة، من بينها حفارات برية، وحفارات صيانة، ووحدات خدمة إنتاج، كما تتضمن الصفقة تأهيلات مسبقة، وإنشاء شركات تابعة، وهو ما يرسخ حضور "أدنوك للحفر" في أربعة نطاقات جغرافية واعدة ضمن دول الخليج.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار نهج "أدنوك للحفر" المنضبط لإدارة رأس المال، والذي يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة في كل عملية استحواذ وتنفيذها بما يتماشى مع هيكلها المالي القوي، عبر التوظيف الفعّال للموارد وتحقيق عوائد مستدامة، ومن المخطط أن تُسهم الصفقة في تعزيز الربحية، وهو ما يؤكد التزام الشركة بإستراتيجية نمو مدروسة.

وبهذه المناسبة، وصف عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، الصفقة بأنها خطوة إستراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، يُتوقع أن تساهم في تعزيز قدراتها وتسريع وتيرة نموها الإقليمي، وترسيخ مكانتها كمزود رئيس لخدمات الطاقة في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة من شأنها أن تسهم بعد استكمال الصفقة، في توسيع حضورالشركة الإقليمي، وتمكينها من تقديم قيمة مضافة لعملائها ومساهميها، في ظلّ التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة.

وتؤكد هذه الخطوة قوة نموذج أعمال "أدنوك للحفر"، القائم على التميز التشغيلي، وتكامل الخدمات، وتنوع الأسطول، وقدرة الشركة على تنفيذ عملياتها بكفاءة ومسؤولية، والتكيف مع متغيرات السوق.

ومع اكتمال الصفقة المرتقبة، يُتوقع أن يُسهم هذا الاستحواذ في تعزيز مرونة الشركة التشغيلية والمالية، وتمكينها من التكيف مع تقلبات السوق عبر مختلف دوراته، وتقديم نتائج موثوقة للعملاء والمساهمين.

وفي ظل تزايد الطلب على خدمات الطاقة في المنطقة، تسعى "أدنوك للحفر" إلى ترسيخ مكانتها كمزود مسؤول وفعّال لخدمات الطاقة، من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتقديم حلول عالية الكفاءة وتعزيز القيمة للمساهمين.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك رهنا باستيفاء الشروط والأحكام المعمول بها، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.