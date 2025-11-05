وزارة التربية والتعليم تشارك في المؤتمر العام لليونسكو

سمرقند في 5 نوفمبر / وام / شاركت وزارة التربية والتعليم في أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، التي عقدت في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان بمشاركة وزراء التعليم والثقافة والعلوم، وممثلين عن الدول الأعضاء، إلى جانب عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية والمدنية، وذلك لبحث التحديات العالمية في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والاتصال.

وركز المؤتمر هذا العام على موضوع "إعادة تصور المهارات من أجل مستقبل شامل ومستدام"، بوصفه منصة دولية لبحث آليات تطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز الشمول، ودعم التحول الرقمي والأخضر في التعليم، إلى جانب مواجهة خطابات الكراهية والمعلومات المضللة، وتسريع وتيرة التعاون الدولي في تمويل وتنمية المهارات ضمن أجندة ما بعد 2030.

وترأست وفد الوزارة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، بحضور سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وخلال مشاركتها في الحوار الوزاري، أكدت معالي سارة الأميري أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يمثل عملية لبناء الفكر وغرس القيم وتعزيز القدرة على التعلّم مدى الحياة، مجددًة التزام دولة الإمارات بتطوير تعليم يواكب المتغيرات العالمية ويعزز الإبداع والمسؤولية لدى كل متعلم.

وأشارت معاليها إلى أن الوزارة تواصل بناء منظومة تعليمية مرنة تُركّز على تنمية المهارات المستقبلية وتمكين المعلمين، إلى جانب توسيع الشراكات التي تدعم الابتكار وتوفر فرص تعلّم مستدامة للأجيال القادمة.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت معالي سارة الأميري عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائها والمسؤولين الدوليين، من بينهم معالي لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم بدولة قطر، ومعالي سيد جلال الطبطبائي، وزير التربية بدولة الكويت، ومعالي الدكتور محمد آل مقبل، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم وتنمية المهارات والابتكار، وتبادل الخبرات.