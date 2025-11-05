100%نسبة استجابة شرطة رأس الخيمة لمكالمات الطوارئ بالربع الثالث

رأس الخيمة في 5 نوفمبر/ وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن استقبال غرفة العمليات 129 ألفا و191 مكالمة طوارئ على الرقم 999 خلال الربع الثالث من العام الحالي، مؤكدة تحقيق نسبة استجابة بلغت 100% لجميع المكالمات الواردة.

وأشار العقيد ركن الدكتور عبدالله بن سلمان النعيمي، مدير إدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة، إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة في شتى القطاعات.

وأكد أن غرفة العمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تضمن سرعة الاستقبال والتعامل الفوري مع الاتصالات من قِبل فرق العمل المختصة والكوادر الشرطية المدربة، حيث يتم تحويل المكالمات بكفاءة إلى جهات الاختصاص المعنية وفقاً لطبيعتها، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور ومد يد العون والمساعدة بالسرعة القصوى الممكنة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز مفهوم جودة الحياة، وتطبيقاً لتوجيهات وزارة الداخلية وأهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأحداث، وإسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

كما لفتت شرطة رأس الخيمة إلى استمرار تخصيص الرقم 901 لاستقبال استفسارات الجمهور ومقترحاتهم، بهدف تعزيز قنوات التواصل المجتمعي والوقوف على ملاحظات أفراد المجتمع التي تسهم في دفع مسيرة العمل الشرطي نحو مزيد من التقدم.