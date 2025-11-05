شراكة بين "M42" و"10X هيلث" و"ريڤيڤ جلوبال" لإطلاق منصّة 10XREVIV للصحة الدقيقة

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / أعلنت شركة M42، الرائدة عالميًا في مجالات الصحة المدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركتي "10X هيلث" من الولايات المتحدة الأمريكية، و"ريڤيڤ جلوبال" من المملكة المتحدة، لإطلاق مشروع "10X REVIV" الرائد، الذي يُتوقّع أن يُحدث نقلة نوعية في مجالات الصحة الدقيقة والتغذية والحياة المديدة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم أحد أكثر أنظمة التغذية الدقيقة تطورًا في العالم من خلال منصة 10XREVIV في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجمع بين التحليل الجيني والمؤشرات الحيوية في الدم وعلوم التغذية، مدعومةً بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، لتوفير حلول صحية فائقة التخصيص تهدف إلى تحسين جودة الحياة على نطاق واسع.

ويرتكز جوهر التعاون على نظام 10X الدقيق، وهو منصة لعلوم الحياة حائزة على براءة اختراع، تم تطويرها على مدى أكثر من عقد من الزمن من قبل أبرز علماء التكنولوجيا الحيوية وعلوم البيانات، كما يعتمد النظام على خوارزميات ذكاء اصطناعي خاصة قادرة على تحليل ما يصل إلى 20 مليون متغيّر جيني بدقة تبلغ 99.97%، حيث تدمج المنصة بين بيانات الحمض النووي وكيمياء الدم وعوامل نمط الحياة، لتشكيل البصمة البيولوجية الفريدة لكل فرد.

وتُصدر المنصة تقارير صحية رقمية آمنة مؤلفة من أكثر من 400 صفحة، تتضمن رؤى دقيقة وقابلة للتطبيق حول امتصاص المغذيات، وكفاءة التمثيل الغذائي، والالتهابات، ووظائف المناعة، وصحة القلب والأوعية الدموية، ومسارات إطالة العمر.

وتترجم منصة 10XREVIV النتائج المعقدة إلى تدخلات علاجية قائمة على الأدلة السريرية، تشمل، المكمّلات الدقيقة من 10X: تركيبات مبتكرة من الحبيبات الصغيرة تضم ما يصل إلى 22 عنصرًا غذائيًا دقيقًا، وحلول إدارة الوزن الدقيقة من 10X: برامج متخصصة لتنظيم الكربوهيدرات والدهون، والعلاج الوريدي الدقيق: تعتمد على البيانات الجينية لتقديم جرعات دقيقة من المغذيات الدقيقة، يتم إعطاؤها حصريًا عبر منشآت طبية معتمدة ومرخّصة.

وإلى جانب إطلاق نظام التغذية الدقيقة، ستشمل الشراكة أيضًا افتتاح عيادة رئيسية للصحة الدقيقة والحياة المديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ تجربة سريرية محكمة لدراسة تأثير العلاج الوريدي بالتغذية على مرضى السكري من النوع الثاني، إلى جانب إطلاق برنامج تدريبي في مجال التغذية الدقيقة لتمكين الأطباء من تفسير البيانات الجينية وتطبيقها في الممارسات السريرية، بما يسهم في تحسين نتائج المرضى.

وأكد البراء الخاني، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة الحلول الصحية المتكاملة لدى M42، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو إعادة تعريف مستقبل الرعاية الصحية، موضحًا أن الشركة تسعى إلى دمج الذكاء الاصطناعي والبيانات وعلوم الحياة لتمكين الإنسان من تحقيق أقصى إمكاناته، مشيراً إلى أن التعاون مع شركتي "10X هيلث" و"ريڤيڤ جلوبال" يُعد محطة محورية في تطوير رعاية صحية دقيقة وتنبؤية ووقائية، إذ تتيح الرؤى المستخلصة من الجينات والمؤشرات الحيوية تحديد أفضل سبل التغذية واستعادة التوازن وتعزيز أداء الجسد البشري.

من جانبه، أوضح براندون دوسون، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "10X هيلث"، أن التعاون مع M42 و"ريڤيڤ جلوبال" يفتح آفاقًا جديدة لتوسيع نطاق تطبيق نظام التغذية الدقيقة في إحدى أكثر المنظومات الصحية تقدمًا واستشرافًا للمستقبل في العالم.

وأضاف أن هذه الخطوة المشتركة تؤسس لمعيار عالمي جديد في مجال تحسين القدرات البشرية، من خلال الجمع بين العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات السريرية في منظومة متكاملة واحدة.

وأكدت سارة لوماس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ريڤيڤ جلوبال"، أن التعاون الجديد يجمع بين التحليل الجيني المتقدم وبرامج التغذية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتطبيقات السريرية عالمية المستوى، مشيرة إلى حماستها لجلب هذه الحلول المتطورة إلى منطقة الشرق الأوسط والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الصحة الدقيقة والحياة المديدة.