"المواي تاي" يختار 4 لاعبين لدورة "التضامن الإسلامي"

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، اعتماد مشاركة 4 لاعبين ضمن منتخبنا الوطني للمواي تاي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية من 7 إلى 15 نوفمبر الحالي.

وأوضح في بيان اليوم أن القائمة تتألف من إلياس حبيب علي "وزن 81 كجم"، ومحمد مرضي "وزن 67 كجم"، وإبراهيم بلال "وزن 63 كجم"، وزينب بوحمادة "وزن 55 كجم".

وأشار الاتحاد إلى أن منتخبنا الوطني أكمل استعداداته للمشاركة في المنافسات المقررة، بمعسكر خارجي أقيم في تايلاند، تضمن برامج تدريبية متنوعة لرفع جاهزية اللاعبين.

وأكد طارق المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن المشاركة ضمن استراتيجية الاتحاد، لتعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المحافل الخارجية، بعد نتائج إيجابية سابقة، ونجاحات عالمية كبيرة، بما يجسد الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من قيادتنا الرشيدة.