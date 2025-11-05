منتخب الجوجيتسو يرفع رصيده إلى 10 ميداليات ويتصدر منافسات بطولة العالم في تايلاند

بانكوك في 5 نوفمبر /وام/ واصل أبطال منتخب الإمارات للجوجيتسو تألقهم في بطولة العالم المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، وأضافوا اليوم ثلاث ميداليات جديدة في فئة الرجال إلى رصيدهم، بواقع ذهبيتين وفضية، ليعززوا صدارة المنتخب في الترتيب العام للبطولة، رافعين حصيلتهم إلى عشر ميداليات بعد اليوم الرابع من المنافسات، بواقع 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين في فئتي الرجال والسيدات.

وتمكن البطل سعيد الكبيسي، اليوم، من إحراز الميدالية الذهبية في وزن 85 كجم، بعد أداء استثنائي في 4 نزالات قوية حسمها جميعاً باستسلام منافسيه من مدارس مختلفة للعبة، ليؤكد تفوقه الفني والبدني. كما واصل زميله عبدالله الكبيسي، تألقه في فئة وزن 94 كجم، متوجاً بالذهب للمرة الثانية على التوالي في بطولة العالم، بينما ظفر عمار الحوسني، بالميدالية الفضية في الوزن ذاته، بعد نهائي إماراتي خالص جمع بينهما، ترجم تفوق المدرسة الإماراتية في رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي.

حضر منافسات اليوم وشارك في تتويج الفائزين كل من بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وعبدالله الزعابي، مدير إدارة الاتصال والتسويق، وفيصل الكتبي رئيس قسم المنتخبات الوطنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأكد فهد علي الشامسي، أن الإنجازات المتواصلة لأبطال المنتخب في بطولة العالم تعكس مدى التطور الكبير الذي حققته اللعبة في الدولة، وقال إن مواجهة أقوى المصنفين في العالم والتفوق عليهم تعد مؤشراً إيجابياً على الأداء والتطور، يعكس نجاح الاتحاد في توفير الدعم للاعبين من أجل استثمار أقصى طاقاتهم.

وأضاف أن الوصول إلى القمة تحدٍ صعب، لكن الحفاظ عليها هو الأصعب، وأن أبطال الإمارات يثبتون كل يوم أنهم على قدر هذه المسؤولية.

من جانبه، أشاد مبارك صالح المنهالي، بأداء اللاعبين وجهازهم الفني، مثنياً على انضباطهم خلال الشهرين الأخيرين في معسكرات الإعداد المكثفة، وقال إن البطولة قوية للغاية، وإن المنافسات تتطلب تركيزاً عالياً واستعداداً ذهنياً وبدنياً استثنائياً، لافتا إلى أن لاعبي الإمارات برهنوا على جاهزيتهم وتمسكهم بالذهب رغم قوة المنافسين.

وأوضح المدير الفني للمنتخب، البرازيلي هيلدر ميديروس، أن سر التفوق في بطولة العالم يعود إلى روح الفريق العالية والتركيز الكبير لدى اللاعبين، مشيراً إلى أن النتائج جاءت منطقية ومتوافقة مع التوقعات.

وأعرب البطل سعيد الكبيسي، صاحب ذهبية وزن 85 كجم عن سعادته الكبيرة بالإنجاز، وقال إنه خاض أربع نزالات قوية أمام منافسين من مدارس مختلفة للجوجيتسو، وتمكن من الفوز فيها جميعا باستسلام المنافسين.

وأهدى الكبيسي إنجازه إلى القيادة الرشيدة التي تستثمر في أبناء الإمارات وتوفر لهم أفضل بيئة داعمة للتميز.

بدوره، عبر عبدالله الكبيسي، بطل وزن 94 كجم عن فخره بالتتويج بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً أن النهائي الإماراتي مع زميله عمار الحوسني يعكس ريادة الجوجيتسو الإماراتي عالمياً.

وأعرب عمار الحوسنين صاحب الميدالية الفضية في وزن 94 كجم، عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن الفائز الحقيقي هي دولة الإمارات، واهدى الإنجاز إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي.

ويواصل منتخب الإمارات للجوجيتسو مشواره في البطولة وسط أداء مشرف وروح عالية، تأكيداً على المكانة العالمية التي باتت تحتلها رياضة الجوجيتسو الإماراتية، ودورها الريادي في ترسيخ اسم الدولة على خريطة التفوق الرياضي الدولي.