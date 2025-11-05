"أبوظبي للدفاع المدني" و"الإمارات للألمنيوم" توقعان اتفاقية لتعزيز السلامة والاستجابة للطوارئ

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / وقّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بهدف تعزيز ممارسات السلامة من الحرائق ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ في موقع الشركة بالمنطقة الصناعية في الطويلة، حيث تؤسس الاتفاقية لإطار عمل يشمل التدريب المشترك وتبادل المعرفة الفنية وتطبيق أحدث معايير الوقاية.

وأكد سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والصناعي، وتجسد التزام الهيئة بنشر ثقافة السلامة في المنشآt الحيوية.

من جانبه، أوضح العقيد الدكتور فيصل حسن القحطاني، مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة، أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها مع جهة صناعية رائدة في أبوظبي، وتمثل نموذجاً للشراكات التكاملية لتعزيز الجاهزية التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن السلامة ركيزة أساسية في ثقافة الشركة وعملياتها، وأن الاتفاقية تؤكد التزام الشركة بتعزيز قدراتها ومشاركة خبراتها المتقدمة في مجال الطوارئ.

يُذكر أن "الإمارات العالمية للألمنيوم" تطبق أنظمة سلامة رائدة وتمتلك محطات إطفاء متكاملة في موقعيها، يديرها فريق متخصص يضم 72 فرداً (بينهم أربع نساء)، وبجاهزية استجابة للطوارئ خلال خمس دقائق.