هيئة البيئة بالشارقة تروج لسفاري الشارقة كأكبر مشروع خارج إفريقيا في لندن

الشارقة في 5 نوفمبر/ وام / تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة بمعرض سوق السفر العالمي بلندن من 4 إلى 6 نوفمبر الحالي، تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، للترويج لمشروع "سفاري الشارقة" كوجهة بيئية وسياحية إقليمية وعالمية.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز حضور الإمارة على خريطة السياحة البيئية الدولية، وإبراز مشاريعها في حماية التنوع الحيوي والسياحة المستدامة، والتعريف بسفاري الشارقة كأكبر مشروع من نوعه خارج إفريقيا يجمع بين التعليم والترفيه وحماية الطبيعة.

وأكدت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة، أن المشاركة تندرج ضمن إستراتيجية الهيئة للتعريف بالمنجزات البيئية للشارقة وتعزيز حضورها الدولي مضيفة أن المعرض يشكل منصة لتبادل الخبرات وتوسيع التعاون مع الهيئات الدولية المختصة، وإبراز رسالة الشارقة في التنمية المتوازنة التي تضع الإنسان والبيئة في صلب رؤيتها.

ويبرز جناح الشارقة في المعرض مقوماتها البيئية والسياحية، لا سيما مشروع سفاري الشارقة الذي يوفر تجربة تفاعلية تثري معرفة الزوار بالحياة الفطرية الإفريقية وتعزز الوعي البيئي، ويمتد المشروع على ثمانية كيلومترات مربعة ويضم 12 بيئة مستوحاة من إفريقيا، تحتضن أكثر من 120 نوعاً من الحيوانات والطيور، ليكون وجهة سياحية وتعليمية فريدة في المنطقة والعالم.