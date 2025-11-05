12منافسة في دولية "فيرتوس" لقفز الحواجز بمشاركة "نخبة الفرسان"

دبي في 5 نوفمبر/ وام / يستضيف ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، 12 منافسة في النسخة الرابعة لبطولة "فيرتوس" الدولية لقفز الحواجز "فئة النجمتين"، بمشاركة نخبة من الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

وتقام الفعاليات من 6 إلى 9 نوفمبر الحالي في أولى دوليات القفز، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وجوائزها أكثر من 93 ألف دولار.

وتبدأ غدا إجراءات الفحص البيطري، على أن تنطلق البطولة بعد غد بإقامة 4 منافسات، منها 2 بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ110 و115 سم، ومنافسة للسرعة على حواجز 125 سم، وتختتم بالمرحلتين على حواجز الـ140 سم.

ويتضمن برنامج البطولة يوم السبت 4 أشواط أيضاً، بإقامة منافستين بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ110 والـ120 سم، بالإضافة إلى منافستين أيضاً من جولة واحدة مع تمايز، الأولى على حواجز الـ130 سم، والثانية تأهيلية لمنافسة الجائزة الكبرى، بحواجز ارتفاعها 140 سم.

ويشهد اليوم الختامي 4 منافسات، إذ تبدأ بمنافسة من جولة واحدة على حواجز الـ130 سم، تليها منافسة المرحلتين على حواجز الـ110 سم، ثم منافسة تحدي على مهارة الفارس وقدرات الخيل على حواجز الـ120 سم، وتختتم بمنافسة جائزة "لونجين الكبرى" بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز145 سم.