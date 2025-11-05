"كهرباء دبي" تحصد جائزة "أفضل جهة في العام لتمكين الشباب في القطاع العام والحكومي"

دبي في 5 نوفمبر/ وام / فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "أفضل جهة في العام لتمكين الشباب في القطاع العام والحكومي" ضمن جوائز قمة الموارد البشرية الحكومية والشبابية لدول مجلس التعاون الخليجي 2025.

وتكرم الجوائز الإنجازات البارزة في مجال الموارد البشرية للقطاع العام والحكومي والجهود الرامية إلى تمكين الشباب وتطوير القيادات والمهارات لترسيخ مساهمتهم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إنه انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة التي تعتبر الإنسان ركيزة أساسية والاستثمار في قدرته على الإبداع والابتكار هو الثروة الحقيقة ترسخ الهيئة النموذج العالمي الملهم الذي أرسته الدولة لتمكين الشباب وإعداده للمساهمة البنّاءة في مسيرة التطور والازدهار.

وأضاف : نلتزم في الهيئة بتمكين الشباب بالمهارات والأدوات التي تعزز قدراتهم التنافسية وإمكاناتهم القيادية وإشراكهم في مسيرة صناعة المستقبل في دبي والإمارات ونتيح للشباب الفرص لاستثمار أحدث التقنيات والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل إطلاق إبداعاتهم وطاقاتهم ورفد تميز العمل الحكومي ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة.

وأشاد معاليه بجهود مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي لفسح المجال أمام الشباب لطرح رؤاهم وتصوراتهم في المحافل الوطنية والعالمية وتنظيم البرامج والمبادرات التي من شأنها صقل خبراتهم ومعارفهم وإعداد خبرات وطنية متمكِّنة بأدوات استشراف المستقبل المستدام وتصميمه.

ولفت معاليه إلى أن جائزة "أفضل جهة في العام في تمكين الشباب في القطاع العام والحكومي" تأتي ثمرة تضافر جهود جميع العاملين في الهيئة لتعزيز دور الشباب المحوري في إثراء مسيرة التنمية والتطوير الحكومي.