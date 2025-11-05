مشاركة قياسية للمملكة المتحدة في "أديبك 2025" بـ127 شركة

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / أكد رايان ماكفيرسون، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة في مجلس صناعة الطاقة في المملكة المتحدة "EIC" أن الإمارات تمثل اليوم الوجهة الأولى للشركات البريطانية الساعية إلى التوسع الإقليمي في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن المعارض العالمية الكبرى مثل "أديبك" أصبحت منصة محورية لدفع الشراكات والاستثمارات الجديدة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.

وأوضح ماكفيرسون في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن مشاركة 127 شركة بريطانية في "أديبك 2025" تعد الأكبر في تاريخ المجلس خلال أكثر من 20 عاماً من المشاركة في هذا الحدث، لافتا إلى أن المجلس ينظم وجودها ضمن جناح المملكة المتحدة المنتشر عدة قاعات ما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده المعرض هذا العام.

وأضاف أن "أديبك" لم يعد حدثاً إقليمياً فحسب، بل أصبح اليوم منصة عالمية تجمع مختلف أطياف قطاع الطاقة، حيث تستقطب الشركات من جميع أنحاء العالم للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكار في مجالات النفط والغاز والطاقة النظيفة.

وقال إن المجلس، الذي يمثل أكثر من 950 شركة من مختلف مجالات الطاقة، يضطلع بدور أساسي في مساعدة أعضائه على فهم الأسواق العالمية والفوز بعقود جديدة في مجالات التصدير، لافتاً إلى أن مشاركة الشركات في أديبك تتيح لها فرصة التعرف على الفرص المتاحة وبناء العلاقات التي تمكّنها من ترسيخ وجودها في المنطقة.

وأوضح ماكفيرسن أن معظم الشركات المشاركة تمتلك بالفعل حضوراً قائماً في دولة الإمارات، حيث بدأت العديد منها مشوارها بالمشاركة في معارض مثل "أديبك" قبل أن تطوّر أعمالها وتؤسس كيانات محلية توظّف كفاءات من أبناء الدولة.

وأكد أن الإمارات تشكل محوراً رئيسياً للنمو والتوسع الإقليمي في قطاع الطاقة، بفضل البيئة الداعمة للاستثمار والمشاريع الكبرى، موضحاً أن نمو أديبك عاماً بعد عام ما كان ليتحقق لولا حجم الأعمال والفرص التي تنبثق من هذه المنطقة الحيوية.