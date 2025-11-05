13رياضة فردية وجماعية في النسخة الرابعة لبطولة الألعاب المدرسية

دبي في 5 نوفمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي عن إقامة النسخة الرابعة من بطولة الألعاب المدرسية خلال الفترة من 7 يناير إلى 23 مايو 2026، بمشاركة طلبة المدارس الحكومية والخاصة في 13 رياضة فردية وجماعية.

وتقام البطولة برعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وبدعم ومتابعة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبالتعاون بين وزارتي الرياضة والتربية والتعليم وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن البطولة تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ الرياضة كقيمة إنسانية وحضارية، وإعداد جيل يتمتع بالصحة واللياقة والمهارة، مشيراً إلى أن الرياضة المدرسية تمثل رافداً رئيسياً لاكتشاف المواهب الوطنية وصناعة أبطال قادرين على رفع راية الإمارات في المحافل الدولية.

وأضاف أن البطولة التي حققت نجاحاً كبيراً في نسخها الثلاث السابقة رسخت مكانتها كمنصة وطنية لاكتشاف المواهب الطلابية، مشيداً بدور المدارس في دعم منظومة الرياضة الوطنية باعتبارها الحاضنة الأولى للمواهب.

من جانبه، أوضح سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن النسخة الرابعة من البطولة ستتيح للطلبة فرصاً مثالية للتنافس في 13 رياضة تشمل: كرة القدم، والسباحة، وألعاب القوى، والجودو، والتايكوندو، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والمبارزة، والريشة الطائرة، والرماية بالليزر، وكرة الطاولة، والشطرنج، إلى جانب إدراج رياضة سباق الموانع لأول مرة.

وأشار إلى أن النسخ الثلاث الماضية شهدت مشاركة 17224 طالباً وطالبة، وأسفرت عن تتويج 1,928 بطلاً وبطلة، وتم إدراج المتفوقين منهم ضمن برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية.