"نفط الكويت" تستعرض مشاريعها وتتطلع لتبادل الخبرات مع "أدنوك" في "أديبك 2025"

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / تشارك شركة نفط الكويت في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، في خطوة بارزة لتعزيز حضورها العالمي بعد انقطاع لعدة سنوات، وبهدف توسيع شبكة شراكاتها واستعراض مشاريعها الرائدة لدعم استدامة الطاقة.

وأكد محمد صادقي، مدير العقود والمساندة التجارية في "نفط الكويت"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "أديبك" يُعد منصة مثالية للاطلاع على أحدث تكنولوجيا الطاقة والتعرف على تجارب الشركات العالمية الكبرى مثل "أدنوك".

وأوضح أن المشاركة أتاحت للشركة استكشاف أحدث التقنيات، خاصة حلول الذكاء الاصطناعي الذي خُصص له قسم في المعرض هذا العام، مشيراً إلى أن "نفط الكويت" تركز حالياً على تطوير حلول مبتكرة لمشاريع المياه والتوسع في أعمال الحفر البري والبحري.

واختتم صادقي حديثه بتوجيه الشكر لشركة "أدنوك" ودولة الإمارات على التنظيم المتميز للحدث، مؤكداً أن نجاح "أديبك" المستمر يعكس المكانة الريادية للإمارات في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى بقطاع الطاقة.