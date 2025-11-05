بمشاركة 81 شركة .. "اتحاد الصناعات الميكانيكية الألماني" يؤكد في "أديبك 2025" أهمية الإمارات كبوابة إقليمية

أبوظبي في 5 نوفمبر/ وام / أكدت أولريكه ميتجه، المستشارة في اتحاد الصناعات الميكانيكية في ألمانيا، أن دولة الإمارات تمثل بوابة رئيسية للشركات الألمانية الساعية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وقالت ميتجه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الإمارات بفضل موقعها الإستراتيجي وبيئتها الاقتصادية المنفتحة، تعد مركزاً عالمياً يلتقي فيه شركاء الصناعة من أمريكا وآسيا وإفريقيا، مما يجعلها بوابة حقيقية إلى الأسواق الإقليمية المحيطة وليست مجرد سوق محلي.

وأشارت إلى أن المشاركة الألمانية الواسعة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025" تعكس هذه الأهمية، حيث يضم الجناح الألماني 81 شركة عارضة (75 شركة رئيسية و6 شركات فرعية) على مساحة إجمالية تبلغ 1400 متر مربع.

وأوضحت أن المشاركين يعرضون أحدث الابتكارات في قطاع الهندسة الميكانيكية، بما في ذلك التقنيات المتقدمة في مجالات المضخات، والصمامات، والضواغط، وتقنيات الأمان، والمعالجة الصناعية.

وبينت أن اتحاد الصناعات الميكانيكية الألمانية الذي يمثل ما بين 3500 و3600 شركة معظمها من المؤسسات متوسطة الحجم، تتلخص مهمته في تقديم الدعم الاقتصادي والتقني لأعضائه ومساعدتهم على دخول الأسواق العالمية عبر برامج المعارض المدعومة من الحكومة الألمانية ومبادرات الترويج للصادرات.