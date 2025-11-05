"المجال للطاقة": "أديبك" فرصة للتواصل مع شركاء الصناعة من حول العالم

أبوظبي في 5 نوفمبر /وام/ أكدت شركة المجال للطاقة العراقية، أن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، تمثل فرصة للتواصل مع شركاء الصناعة من دول العالم المختلفة، وتبادل الخبرات، واستكشاف سبل التعاون في تطوير مشروعات تسهم في دعم استدامة قطاع الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي في هذا المجال الحيوي.

وقال عمر طاهر، مدير عمليات قسم الاصطياد وإدامة الآبار، في الشركة، إن المشاركة في هذا الحدث العالمي تسهم في تعزيز حضور الشركة الإقليمي وتتيح الفرصة لها لاستعراض أحدث حلولها وتقنياتها في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، إلى جانب إبراز قدرات الشركات العراقية الخاصة وإمكاناتها التنافسية في قطاع الطاقة والنفط والغاز على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح أن شركة المجال للطاقة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في تقديم الخدمات النفطية والفنية، وتدير عمليات واسعة في جنوب ووسط وشمال العراق، إلى جانب مكاتبها الإقليمية في كل من عمّان ودبي.

وأشار إلى أن الشركة تضم كوادر وخبرات من الجنسيات المختلفة، وتقدّم خدماتها لعدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق، لافتا إلى أنها طورت أعمالها على مدى السنوات الماضية بحيث باتت تقدم خدمات متكاملة تشمل حفر الآبار وتبطينها واستكمالها، إضافة إلى خدمات الطاقة والتقنيات الحديثة، من خلال شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية مثل "وود جروب" و"سولزر" و"سكور".

وأضاف أن هذا المشاركة في "أديبك" هي السابعة على التوالي للشركة في هذا الحدث العالمي، ما أسهم في إبراز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة في العراق، ونقل صورة إيجابية عن البيئة الاستثمارية فيه، مؤكداً أن هذا البلد يمثل اليوم سوقاً مفتوحاً وجاذباً للاستثمارات العالمية في قطاع النفط والطاقة.